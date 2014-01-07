رویکرد اعتدالی را سرلوحه کار خویش قرار می دهم/ کسانی که مهر سکوت بر لب زده اند به صحنه بازگردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کافی، ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: تلاش می کنم با رویکرد اعتدالی در دانشگاه فردوسی فعالیت کنم و کسانی را در این دانشگاه به کار بگیرم که دغدغه ارتقا منزلت دانشجویان و اساتید را داشته باشند.

وی ادامه داد: از فعالیت های مدنی و صنفی دانشگاهیان اعم از اعضای هیئت علمی حمایت کرده و ارتباط و همکاری بین سازمانی خود در سطوح داخلی و خارجی را تقویت می کنم.

ايجاد فضاي نشاط و اميد

وی با اشاره به رنجهایی که دانشگاه فردوسی طی سالیان متمادی متحمل شده، افزود: این دانشگاه محصول رنج های فراوان حائری ها، آشتیانی ها، عاشوریها و ضیایی ها است.

رئيس دانشگاه فردوسي بیان کرد: ايجاد فضاي نشاط و اميد در دانشگاه از اولويت‌هاي كاریم در طول دوران ریاست است و مطالبات دانشجويان و اساتيد را در چهارچوب‌هاي قانوني پيگيري می کنم.

وی بیان کرد: بنده به دنبال بازنگري رويكردها و شيوه‌هاي مديريتي آموزش و پژوهش و به روزرساني روش‌ها هستم و مسئوليت اين دانشگاه بزرگ را به عهده گرفتم تا با كرامت بخشيدن به فرزندانمان به آنان در محيط دانشگاه فرصت آزمون و خطا بدهم.

کافی با بیان اینکه از کسانی که مهر سكوت بر لب زده‌اند مي‌خواهم كه بار دیگر به صحنه بازگردند، تصریح کرد: اساتيد از بطن اين جامعه برخاسته‌اند و با تحصیل در سایر کشورهای جهان تجربيات بي‌شماري را از تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف به ارمغان آورده‌اند بنابراین باید از این تجریبات به خوبی استفاده کرد و به افراد توانمند اجازه فعالیت و نقش آفرینی را داد.

دانشگاه صحنه ای برای صداهای بلند نیست

وی عنوان کرد: دانشگاه نهادی علمی و فرهنگی است و روز به روز این نهاد در کشور بالنده تر می شود.

رئیس جدید دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه دانشگاه صحنه ای برای صداهای بلند نیست، افزود: دانشگاه محلی برای نوآوری، بالندگی و خلاقیت است و نظام اسلامی به برکت عقل جمعی و تعالیم انسان ساز اسلامی به پیشرفت های شگرفی دست یافته است.

وي گفت: وظيفه اساسي دانشگاه ها تقويت عقلانيت توام با تعهد يا عالم متعهد است و باید کاری کرد که همگان دانشگاه را از آن خود بدانند و از كار كردن و تحصيل در آن لذت ببرند.

رئیس جدید دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: امروز جهان فشرده‌اي از رقابت‌هاي بين المللي است و بايد با مراكز معتبر علمي جهان ارتباط داشته باشيم و از اين رهگذر داشته ها و دستاوردهای خود را افزایش دهیم.