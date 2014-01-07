1.7 میلیون تن به ظرفیت صنایع تبدیلی مازندران افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفر عصر سه شنبه در جمع مسئولان کشاورزی استان از صدور 87 مورد مجوز راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان خبر داد و گفت: با بهره برداری از این صنایع بیش از یک میلیون تن به ظرفیت بخش های دامی، زراعی، باغی و طیور استان افزوده می شود.

وی اظهار داشت: در سالجاری 52 فقره مجوز بهره برداری از صنایع و 22 فقره مجوز توسعه نیز در بخش تبدیلی و تکمیلی در استان صادر شده است.

جعفری ظرفیت مجوزهای بهره برداری را بیش از 172 هزار تن و ظرفیت مجوزهای توسعه را 238 هزار تن بیان کرد.

همچنین مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران نیز گفت: استان در سالجاری در بخش توسعه کشت دوم، ضریب استان به دوبرابر کشت کشوری رسیده است.

حسین عنایتی سطح کشت دوم محصولات زراعی را 170 هزار هکتار بیان کرد و گفت: ضریب کشت استان معادل 1.4 بوده است.

وی اظهار داشت: در 87 هزار هکتار از اراضی شالیکاری استان نشاء مجدد صورت گرفت و میزان تولید شلتوک نیز 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

عنایتی یادآور شد: همچنین امسال در 16 هزار و 100 هکتار از مزارع استان کلزا کشت شد که رشد 14 درصدی در این بخش را مواجه بوده ایم و در بخش تولید گندم نیز رشد 16 درصدی را شاهد بوده ایم.