اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در گیلان بر اساس قابلیت های منطقه پایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر سه شنبه در جلسه این سازمان از وجود دو هزار و 600 واحد تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ در استان خبرداد و بر ضرورت گسترش فرهنگ توسعه صنعتي تاکید کرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه اساس سرمایه گذاری صنعتی استان سرمایه گذاری بر مبنای قابلیت ها این منطقه است، اظهارداشت: رویکرد سرمایه گذاری صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در درجه نخست بر محور تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع در استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: صنایع کشاورزی، سلولزی، کانی غیر فلزی از اولویت های سرمایه گذاری در استان هستند.

وی افزود: بر پایه مطالعات و زیر ساخت ها، گیلان در برخی از صنایع قابلیت های دارد که در کشور ممتاز است.

منتظری اظهارداشت: گیلان در زمینه صنایع دارو سازی، الکترونیک و شیمیایی قابلیت های زیادی دارد و خوشبختانه سرمایه گذاری های خوبی هم انجام شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه طی چند سال اخیر در زمینه فولاد سرمایه گذاری خوبی در استان انجام شد، اذعان داشت: گیلان همجوار کشورهای آسیایی میانه است بنابراین می توان مواد اولیه واحدهای فولادی را از این کشور ها تامین کرد.

ایجاد صنایع در گیلان باید بر اساس وجود مواد اولیه باشد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سرمایه گذاری صنعتی در استان بیشتر از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد، گفت: گیلان از استان های ممتاز کشور در این زمینه است چون بیشترین سهم سرمایه گذاری این خطه زیبایی شمالی مربوط به بخش خصوصی است.

وی افزود: بخش خصوصی طی سال های اخیر خود مشتاق سرمایه گذاری در عرصه فولاد بوده اما اولویت سرمایه گذاری در گیلان صنایع تبدیلی، سلولزی و غیره است.

منتظری اعلام کرد: سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی، سلولزی و امثالهم داشته باشند استان مشوق های ویژه ای برای آنان قائل خواهد بود.