به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، با احکام جداگانه آیت‌الله جنتی، سیامک ره‌پیک به عنوان معاون اجرایی و صادقی مقدم و کدخدایی به عنوان مشاورین دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی منصوب شدند.



* متن حکم آیت‌الله جنتی برای ره‌پیک:



جناب آقای دکتر سیامک ره پیک



عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان



سلام علیکم



با عنایت به مراتب تدین، تعهد ، سوابق و تجارب موفق و ارزشمند، جنابعالی را به سمت معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان منصوب می‌نمایم.



با توجه به اهداف و وظایف مهم شورای نگهبان در پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این راستا ضمن داشتن اختیار کامل در امور جاری و انتخاباتی، مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله و امضاء احکام را به جنابعالی تفویض می‌نمایم.



امید است در سایه توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و عنایت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) بتوانید با بکارگیری نیروهای مجرب، متدین و متعهد، بستر و زمینه نظارت مؤثر، کارآیی مثبت و هماهنگ نظام مندی را برای شورای نگهبان فراهم سازید.



فرصت را مغتنم شمرده از زحمات هشت ساله جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدائی در سمت معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان که به شایستگی از عهده انجام وظایف محوله برآمدند تشکر و قدردانی می نمایم.



احمد جنتی



دبیر شورای نگهبان



* متن حکم آیت‌الله جنتی برای کدخدایی:



جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی



سلام‌علیکم؛



با عنایت به مراتب تدین، تعهد و توانمندی‌ها، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی در سمت حقوقدان، قائم مقام دبیر، معاونت اجرایی و امور انتخابات و سخنگوی شورای نگهبان، به موجب این حکم به عنوان مشاور عالی اینجانب در امور حقوقی و سیاسی منصوب می‌شوید.



امید است در سایه توجهات حضرت بقیه‌الله الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و عنایات ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در رعایت موازین اسلامی و ضوابط و مقررات و انجام امور محوله موفق باشید. از خدمات مخلصانه جنابعالی در سمت‌های فوق تشکر می‌کنم و اجر الهی را برای شما مسئلت می‌نمایم.



احمد جنتی



دبیر شورای نگهبان



* حکم آیت الله جنتی برای صادقی مقدم



جناب آقای دکترمحمدحسن صادقی مقدم



سلام علیکم



با عنایت به مراتب تدین، تعهد و توانمندی‌ها، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاورعالی اینجانب در امور حقوقی و سیاسی منصوب می‌شوید.



امید است در سایه توجهات حضرت بقیه الله الاعظم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و عنایات ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) در رعایت موازین اسلامی و ضوابط و مقررات و انجام امور محوله موفق باشید.



احمد جنتی