انتشار اوراق مشاركت براي خط 3 قطار شهري مشهد تصويب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و در يازدهمين جلسه علني شورا لوايح انتشار اوراق مشاركت ويژه خط سه قطار شهري، سياستهاي راهبردي برنامه ميان مدت 93 – 96 شهرداري مشهد و تسهيلات پرداخت اسناد و چك هاي نكول و برگشت يا تعويض شده و عوارض نوسازي و عمران شهري مشهد به تصويب رسيد.

در اين جلسه شوراي شهر مشهد، بر اساس مصوبه انتشار اوراق مشاركت به شهرداری اجازه داده شد به استناد بند 2-40 قانون بودجه کل کشور به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز خط 3 قطار شهری مشهد مبلغ 5000 میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود علی‌الحساب مورد توافق شهرداری مشهد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر كند.

به موجب این لایحه مصوب اوراق مشارکت از طریق بانک تجارت، شهر، ملت و سپه به متقاضیان واگذار می‌شود.

در تبصره دوم این لایحه آمده شهرداری مشهد پرداخت 50 درصد سود را در دوره‌های سه ماهه و 50 درصد اصل مبلغ را در پایان مشارکت چهار ساله تعهد كند.

بخشودگي 50 درصد جرائم

در لايحه اي ديگر در خصوص تسهیلات پرداخت اسناد و چک‌های نکول و برگشت یا تعویض شده و عوارض نوسازی و عمران شهری تصميم گيري شد.

دراين لايحه آمده است، به منظور مساعدت به مؤدیان و تسریع در استیفای مطالبات به شهرداری مشهد اجازه داده‌ مي شود تا چنانچه مؤدیان و صاحبان پلاک‌ها، عوارض نوسازی و عمران شهری معوقه خود را تا پایان 15 اسفند پرداخت نمایند از جرایم ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری معاف ‌شوند.

براساس اين مصوبه،مؤدیانی که چک و اسناد نکول، برگشتی یا تعویض شده تا تاریخ پانزدهم دی ماه را دارند اگر تا پایان بهمن به صورت نقد پرداخت کنند مشمول بخشودگی کامل می‌شوند و در صورتی که تا 15 اسفند پرداخت داشته باشند تنها 50 درصد جرایم شامل بخشودگي مي شود.