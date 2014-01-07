تداوم محدودیت آل خلیفه علیه زندانیان/ انتقاد علی سلمان از رژیم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، محمد تاجر از وکلای بحرینی گفت: سید ماجد العلوی که از سوی نظامیان رژیم هدف گلوله قرار گرفته و سپس بازداشت شده است پس از انجام عمل جراحی برای خارج کردن گلوله از سینه اش به فاصله یک روز بعد به زندان الحوض الجاف منتقل شده است.

وی افزود: آیا ممکن است که بیماری که گلوله از بدنش خارج شده است یک روز بعد به زندان بازگردانیده شود؟این نشانه بی توجهی رژیم به جان شهروندان است.

از سوی دیگر پدر این جوان بحرینی گفت: فرزندم در 25 آوریل 2013 بازداشت شد. وی از ناحیه سینه هدف گلوله قرار گرفته بود بنابر این در بیمارستان السلمانیه بستری شد تا گلوله از بدنش خارج شود. خانواده یک روز قبل از عمل با وی ملاقات کرد اما پس از عمل جراحی نیروهای امنیتی اجازه ملاقات به ما ندادند ما خواستار ملاقات با فرزندمان و اطلاع از وضعیت وی هستیم.

این در حالی است که جمعیت حقوق بشر بحرین اعلام کرد: شکایاتی از بازداشت شدگان در حوض الجاف درباره شکنجه و جود دارد. به ویژه در سلول شماره 6 که بازداشت شدگان نوجوان در آن به سر می برند این زندانیان از شکنجه با ضربات باتوم و بازرسی های اهانت آمیز و دیگر برخوردهای ناروا خبر داده اند.

این جمعیت به نگرانی خانواده بازداشت شدگان اشاره کرد.

از سوی دیگر اسماء درویش همسر حسین جواد دبیر کل سازمان حقوق بشر بحرینی اروپایی اعلام کرد: مسئولان زندان الحوض الجاف برای سومین بار مانع از دریافت لباس زمستانی برای همسرم شدند.

خانواده بازداشت شدگان در زندانهای الحوض الجاف و زندان مرکزی "جو" نیز از ممانعت مسئولان زندان با ورود لباسهای زمستانی برای زندانیان خبر دادند.

منابع وابسته به زندانیان بحرینی اعلام کردند: این اقدام نقض حقوق مسلم و طبیعی زندانیان است و نیازمند دخالت صلیب سرخ و مجامع حقوق بشری برای توقف آن است.

منابع حقوق بشری وابسته به مخالفان بحرینی نیز این اقدام را غیر قانونی دانستند و خواستار توقف فوری این اقدامات شدند.

جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ممانعت از ورود لباس های زمستانی برای زندانیان و بی آب ماندن زندانیان در زندان مرکزی جو و نیز شکایات سلول شماره شش زندان الحوض الجاف درباره برخورد نادرست و ضرب و شتم همگی گواه شیوه های ضد انسانی رژیم و نهادهای آن با زندانیان است.

در این بیانیه آمده است: این شیوه ها انتقام جویی از افرادی که خواهان دموکراسی هستند. رژیم از همه ابزار خود برای انتقام گیری از فعالان سیاسی استفاده می کند. رژیم مسئول اقدامات علیه زندانیان است و برخورد با این اقدامات نیازمند توجه جامعه جهانی و سازمان مربوطه است.

این درحالی است که شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین گفت: رژیم بحرین به جای اعتراف به شکست خود در پرونده های اقتصادی ملی و توسعه در راستای افزایش بدهی ها حرکت می کند. این شکست رژیم بار مالی گسترده ای بر ملت وارد می کند.

وی افزود: رژیم به مردم وعده های توخالی می دهد در حالی که زمامداران زمینها و بیت المال را در قبضه خود گرفته اند.

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد: هدف از انقلاب مردم بحرین پایان دادن به وضعیت نابسامان و پایان فقر و محرومیت در بحرین است.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان بحرینی از حبس احمد حمزه بازیکن هندبال به مدت دو ماه خبر دادند و افزودند: نظامیان رژیم احمد حمزه بازیکن هندبال را روز گذشته با یورش به منزلش در النعیم بازداشت کرده بودند.

خبر دیگر اینکه سفارت بحرین در چین صدور روادید را به سبب تمام شدن تمبرهای ویژه متوقف کرده است.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از یورش نظامیان این رژیم به منطقه مقابه و برخی منازل در منطقه الدراز خبر دادند.