عمليات اجراي پل غير همسطح ابوذر – اروميه در آینده نزدیک دوباره آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز مجدد عمليات اجرايی پل غير همسطح ابوذر – اروميه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: عملیات اجرایی پل غير همسطح ابوذر- اروميه به عنوان ابتداي آزاد راه اروميه – تبريز از سال 89 شروع شده و با توجه به اينكه قرارداد اوليه ماده 48 شده، قرارداد دوم با شركت سرمايه گذار بنياد تعاون ناجا و با مشاركت وزارت راه و شهرسازي امضا شده است.

وی با اعلام اینکه با پيگيريهاي صورت گرفته مقرر شده است سهم دولت از طريق وزارت راه و شهرسازي به بنياد تعاون ناجا پرداخت شود و مسائل مالي اين سد برطرف شده و پروژه فعال می شود، اظهار داشت: زمان اتمام اين طرح بستگي به شركت ساخت و توسعه آزاد راههاي كشور دارد كه طبق مذاكرات صورت گرفته واگذاري پروژه به شهرداري اروميه بستگي به تصميم گيري وزارت راه و شهرسازي دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اعلام کرد: تقاطع غیرهمسطح ابوذر در بزرگراه خاتم الانبیا، ورودی و خروجی شرق شهرستان ارومیه، بعنوان بزرگترین تقاطع غیرهمسطح آذربایجان غربی و یکی از پروژه های فاخر راهسازی آذربایجان غربی با اعتبار 300 میلیارد ریال احداث می شود.

محبت خواه ادامه داد: عملیات اجرایی ساخت این تقاطع شامل بیش از دوهزار و 800 کیلوگرم آرماتوربندی، 10هزار و 888 مترمربع قالب بندی، بیش از 26 هزار مترمکعب عملیات بتن ریزی و حفاری، شمع کوبی، سپرکوبی به طول 2 هزار و 700 متر می شود.

همچنین پروژه آزادراه ارومیه به تبریز در قالب 5 قطعه بطول 126 کیلومتر بوده که قطعه 2 مسیر در قالب پروژه میانگذر دریاچه ارومیه طرح و اجرا می شود.

پروژه آزاد راه ارومیه- تبریز در قالب پنج قطعه طراحی شده است که در حال حاظرعملیات تکمیل قطعه اول شامل تجهیز کارگاه های احداث 3 تقاطع غیر همسطح ، نصب روشنایی مسیر و نصب گاردریل آن از محل تقاطع ابوذر تا عوارضی ارومیه و عملیات تعریض و احداث قطعات دوم و چهارم پروژه در حال اجرا است .