تسهیلات بانکی کمکی به تولید نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمرانی عصر سه شنبه در نشست خانه صنعت و معدن استان افزود: این درحالیست که ما برای ارائه تسهیلات ریالی و ارزی مشکلی نداریم و آماده همکاری هستیم.

وی سود باکی بالا و سود پایین تولید را از جمله مسائل فراروی برشمرد و تصریح کرد: با این حال شرایط مناسبی برای پیگیری مسائل تولید در استان شکل یافته است.

وی پیگیری مطالعات قطعه سازان را از مهمترین اقدامات انجام داده برشمرد و گفت: با تلاش های مسئولان امر در این استا به نتایج امیدوار کننده ای رسیده ایم.

محمدپور، خواستار ایجاد پایگاه دانشی و پژوهشی در بخش صنعت و معدن شد و گفت: همچنین باید تشکل ها فعال و تقویت شوند و شرایط برای توسعه تولید مهیا شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از خانه صنعت به عنوان نمایندگان واحدهای مختلف تولید یاد کرد و گفت: امروزه مدیریت ها تغییر یافته و تنها نباید به فکر تامین مسائل مالی کارخانجات باشیم.

وی خواستار تهیه برنامه مدون و کارآمد از سوی بخش صنعت و معدن شد و افزود: باید در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز فعالانه تر عمل کنیم و استراتژی مشترک داشته باشیم.