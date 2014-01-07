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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۵۷

محمدپور:

تسهیلات بانکی کمکی به تولید نمی کند

تسهیلات بانکی کمکی به تولید نمی کند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: تسهیلات بانکی کمکی به تولید نخواهد کرد زیرا همانند آب شوری است که تشنگی را افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمرانی عصر سه شنبه در نشست خانه صنعت و معدن استان افزود: این درحالیست که ما برای ارائه تسهیلات ریالی و ارزی مشکلی نداریم و آماده همکاری هستیم.

وی سود باکی بالا و سود پایین تولید را از جمله مسائل فراروی برشمرد و تصریح کرد: با این حال شرایط مناسبی برای پیگیری مسائل تولید در استان شکل یافته است.

وی پیگیری مطالعات قطعه سازان را از مهمترین اقدامات انجام داده برشمرد و گفت: با تلاش های مسئولان امر در این استا به نتایج امیدوار کننده ای رسیده ایم.

محمدپور، خواستار ایجاد پایگاه دانشی و پژوهشی در بخش صنعت و معدن شد و گفت: همچنین باید تشکل ها فعال و تقویت شوند و شرایط برای توسعه تولید مهیا شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از خانه صنعت به عنوان نمایندگان واحدهای مختلف تولید یاد کرد و گفت: امروزه مدیریت ها تغییر یافته و تنها نباید به فکر تامین مسائل مالی کارخانجات باشیم.

وی خواستار تهیه برنامه مدون و کارآمد از سوی بخش صنعت و معدن شد و افزود: باید در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز فعالانه تر عمل کنیم و استراتژی مشترک داشته باشیم.

کد مطلب 2209979

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