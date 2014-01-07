دريافت مجوز براي احياي بافت تاريخي يزد را در دستور كار داريم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدي شرافت، ظهر سه شنبه در ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد اظهار داشت: قبل از هر اقدامي در مورد بافت تاريخي يزد، بايد درد و مشكلات اساسي بافت را شناسايي كرد و سپس براي رفع آنها اقدام كرد.

وي خاطرنشان كرد: متولي بافت قديم شهر ميراث فرهنگي و متولي شهر، شهرداري است اما بافت قديمي جزئي با ارزش از شهر است.

نگاه به ميراث فرهنگي نبايد منحصر به بافت تاريخي شود

شرافت با بيان اينكه تنها نبايد به ميراث فرهنگي توجه كرد بلكه بايد به صنايع دستي و گردشگري نيز توجه ويژه اي صورت گيرد، خواستار راهنمايي اعضاي شوراي شهر در تمام زمينه هاي فرهنگي شامل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شد.

مديركل ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري استان يزد با بيان اينكه شناسايي و شناساندن و حفظ و حراست از بافت قديم وظيفه سازمان ميراث فرهنگي است، يادآور شد: در راستاي شناساندن و حفظ بافت، مردم محلات مي توانند به خوبي از آن حمايت و حفاظت كنند كه براي اين مشاركت همت و كمك شوراي شهر و شهرداري نياز است.

ميراث فرهنگي براي حل مشكلات بافت تاريخي و ايجاد پاركينگ هاي درون محله اي همكاري كند

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان يزد خاطرنشان كرد: گرفتن مجوزهايي براي احياي بافت تاريخي در دستور كار ميراث فرهنگي است.

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد نيز در اين ديدار كه با محوريت كميسيون عمران و توسعه شورا صورت گرفت، ضمن تبريك به مناسبت انتصاب شرافت به عنوان مديركل ميراث فرهنگي، خواستار تعامل بين مجموعه هاي شهرداري و شوراي شهر و ميراث فرهنگي در راستاي رفع مشكلات موجود در بافت تاريخي همچنين ايجاد پاركينگ درون محله اي و معابر در بافت قديم و جذب سرمايه گذار براي احياي اين بافت شدند.