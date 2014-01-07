به گزارش خبرنگار مهر، نشست "سوژه‌های سینمایی درباره تاریخ اسلام" با سخنرانی محمدحسین رجبی دوانی عصر امروز سه شنبه 17 دی ماه در قالب نشست‌های چهارمین جشنواره فیلم عمار در سینما فلسطین تهران برگزار شد.

رجبی دوانی در ابتدای این نشست گفت: سوژه های تلویزیونی و سینمایی زیادی می توان از اسلام و دوران ابتدایی این دین مبین گرفت و بر روی آنها کار کرد.

وی زبان سینما را زبانی بسیار پر نفوذ دانست و بیان کرد: هیچ کدام از ابزارهای دیگر فرهنگ مانند کتاب، نقاشی، تئاتر و موسیقی نفوذ زبان سینما را ندارند تا آنجا که اوباما رئیس رژیم سفاک آمریکا از هالیوود به عنوان بزرگترین ابزار در خدمت رژیم‌اش نامبرده است.

وی افزود: دنیا مزرعه آخرت است پس می توان از هر لحاظ در جهت تضمین آخرت از دنیا استفاده کرد که یکی از این موارد زبان هنر و سینما است.

دوانی ساخت سریال "مختارنامه" را باقیات الصالحات برای میرباقری دانست و گفت: از میرباقری به خاطر ساخت "مختارنامه" تشکر می کنم شاید خودش هم نداند که کاری که انجام داد چقدر مهم است.

وی سریال "مختارنامه" را با کتب اربعه شیعی هم سطح خواند و بیان کرد: کاری که میرباقری کرد کمتر از کاری که شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ رضی و علامه مجلسی کردندع نیست زیرا آن کتاب‌های ارزشمند مخاطب خاص خود را دارد ولی "مختارنامه" را میلیون‌ها نفر می بینند و به ارزش‌های اهل بیت (ع) علم و آگاهی پیدا می کنند.

این کارشناس تاریخ اسلام به فیلم "محمد رسول الله" ساخته زنده یاد مصطفی عقاد اشاره کرد و گفت: این فیلم هم اثر ارزشمندی است ولی نواقص زیادی دارد چون آنرا یکی از اهل تسنن ساخت و زیر چتر حمایتی هالیوود تولید شد پس خطوط قرمزی برای آن در نظر گرفته شد.

این پژوهشگر به تحلیل این فیلم پرداخت و گفت: در این فیلم جایگاه ولایت و برخورد اسلام با یهود و سه غزوه پیامبر با یهودیان را نادیده گرفتند. عظمت حضرت علی (ع) در خیبر و خندق جلوه کرده است ولی این جنگها در این فیلم محو می شود. جنگ خندق که به تعبیر پیامبر بزرگترین خطر برای اسلام در بدو شکل گیری آن بود در فیلم عقاد محو می شود.

این فعال فرهنگی خواستار کار کردن بیشتر سینماگران بر روی غزوات پیامبر و نیز رفتارهای ایشان در مقابل دشمنانشان شد و در این مورد به رفتار پیامبر با ابوسفیان اشاره کرد.

وی اسلام آوری فرد یهودی و هلندی سازنده فیلم کوتاه توهین به پیامبر اسلام را یکی از مهمترین معجزات علم به رفتار، منش و کردار حضرت رسول (ص) دانست.

رجبی دوانی خاطرنشان کرد: اگر هنرمندان ما بتوانند جلوه های رحمانی پیامبر را در قالب سینما معرفی کنند بسیار خوب می شود. سوژه ها فراوان است ولی درست به آنها پرداخته نمی شود. به عنوان مثال مجید مجیدی اکنون به ساخت فیلمی در مورد کودکی پیامبر روی آورده در صورتی که کودکی آن حضرت مساله روز ما نیست و آن چیزی که مهم است دوران رسالت آن بزرگوار است.

وی از سینماگران خواست که درباره ازدواج‌های پیامبر یک فیلم بسازند و یا در قالب یک اثر مستند در این مورد بحث شود تا بسیاری از جوسازی هایی که بر علیه ایشان وجود دارد، برطرف شود.

این فعال فرهنگی بیان کرد: در مورد مساله ولایت و امامت نیز باید فیلم‌های زیادی ساخت. سریالی با نام امام علی (ع) ساخته شده که نتوانست کمترین بخش از زحمات آن حضرت را که برای اسلام کشیدند، نشان دهد. به نظر من دوران 25 ساله غصب ولایت توسط خلفا جای کار بسیاری دارد به خصوص فتوحات خلیفه دوم که سایتها و ماهواره های ضد انقلاب با پرداخت به آنها درصدد کمرنگ کردن علاقه جوانان به امامان علی (ع)، حسن (ع) و حسین (ع) هستند.

وی به انتقاد از یکی از سیاسیونی که چند وقت پیش در دیدار با علمای سنی بر این نکته تاکید کرده بود که امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در فتوحات ایران شرکت داشته اند، پرداخت و گفت: حضرت علی (ع) به خاطر حفظ اسلام تاکتیک‌های نظامی را به خلیفه دوم داد ولی فرزندانش در جنگها شرکت نداشتند و این ولیدبن عقبه بود که خراسان و گرگان را فتح کرد. سینماگران باید در رابطه با این جریان نیز مجموعه هایی بسازند تا مردم از آنها نیز با خبر شوند.

عضو سابق در شورای سیاستگذاری سیما فیلم در مورد خروج خود از این شورا توضیح داد: من عضو این شورا بودم ولی وقتی دیدم که نظر برخی افراد سیاسی بر نظر من ارجحیت دارد از این شورا استعفا دادم.

وی ساخت سریال "تنهاترین سردار" در مورد امام حسن (ع) است را یک کار بیهوده خطاب کرد و گفت: این سریال به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا بسیار ضعیف و سطحی بود و به مواردی پرداخت که اصولا جای کار نداشتند.

رجبی دوانی در پایان این نشست ساخت سریال و فیلم در مورد ائمه را از هنرمندان این حوزه طلب کرد.