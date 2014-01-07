مصاف تيم هاي گلبال ميزان خراسان رضوي و نفت اهواز در مشهد

وحيد نيك فرجام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم گلبال ميزان خراسان نماينده گلبال استان در ليگ گلبال كشور به منظور حفظ سطح آمادگي خود از روز 25 تا 27 دي ماه جاري در يك ديدار دوستانه با تيم گلبال نفت اهواز مسابقه مي دهد.

وي با بيان اينكه اين مسابقه در مشهد برگزار خواهد شد، اظهار كرد: گلبال خراسان رضوي يكي از بهترين تيم هاي گلبال كشور است.

نيك فرجام به اشاره بر لزوم توسعه و گسترش هر چه بيشتر ورزش نابينايان و كم بينايان گفت: با توجه به شرايطي كه نابينايان دارند خانه نشيني شان مي تواند بر مشكلات آنها بيفزايد.

وي افزود: ورزش يكي از راه هاي ورود نابينايان به جامعه است اما گسترش اين مسئله نيازمند يكسري زير ساخت ها است كه توجه مسئولان را مي طلبد.

دبير هيئت نابينايان و كم بينايان خراسان رضوي اظهار كرد: استعدادهاي بسيار زيادي در بين نابينايان وجود دارد كه كشف اين استعدادهاي ورزشي نيازمند همه مسئولان و افراد جامعه است لذا يك نابينا براي بيرون آمدن از فضايي كه در آن زندگي مي كند نيازمند يكسري تسهيلات از جمله تسهيل در رفت و آمد است.