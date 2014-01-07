سه برابر کشورهای صنعتی انرژی مصرف می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی دانشجویان دانشگاه محیط زیست واقع در کرج و جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ظهر سه شنبه در سالن آمفی تئاتر این دانشگاه برگزار شد.



در این نشست دبیر شورای صنفی دانشگاه حضور ابتکار را پس از وقفه ای 10 ساله در این دانشگاه خیرمقدم گفت و با بیان اینکه پسوند این دانشکده وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: این پسوند باعث شده تا در مقاطع مختلف دانشجویان برتری جذب این دانشکده شوند و آن را در اولویت انتخاب خود قرار دهند. اما آیا این وابستگی امتیارات ویژه ای برای دانشجویان داشته است یا مانند سایر دانشگاههای وابسته به سازمانها و وزارتخانه عمل کرده است.

در این نشست دانشجویان مشکلاتی از قبیل کمبود فضای آموزشی و اداری، نبود خوابگاه دانشجویی، استفاده نکردن از توانمندیهای آنان در بخش های پژوهشی را با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در میان گذاشتند.

پس از طرح این مشکلات معصومه ابتکار با ابراز خرسندی از حضور در میان دانشجویان به مشکلاتی که نمایندگان تشکلهای دانشجویی مطرح کردند اشاره کرد و گفت: پیش از این نشست جلسه ای با ریاست و برخی اعضای هیئت مدیره این دانشگاه برگزار شد و درباره سیاستها و برنامه هایی صحبت شد تا این دانشگاه به عنوان دانشگاه محیط زیست بماند.

وی افزود: برنامه ای راهبردی برای حل و فصل مشکلات دانشگاه و تعامل برای انطباق با شرایط جدید در این جلسه مطرح شد تا با حمایتهای خوب در سازمان و دولت این دانشگاه با حفظ ویژگی های خاص خود بتواند کارش را پیش ببرد و به عنوان بازیگری موثر در عرصه آموزش عالی محیط زیست فعالیت کند.

وی تدوین نقشه راه با هدف تعامل موثر با سازمان حفاظت محیط زیست را از موضوعات این جلسه برشمرد و گفت: در این طرح ظرفیت و توانمندیهای سازمان برای پژوهشهای مشترک با دانشگاه محیط زیست و تامین بخشی از نیازهای آموزشی سازمان از طریق همکاری با دانشجویان این دانشگاه هدف گذاری شده است.

ابتکار یادآور شد: درصددیم در صورت امکان از دانشجویان منتخب در سیاستگذاریها و تصمیم گیرهای سازمان استفاده کرده، تعدادی از دانشجویان رتبه بالا را به عنوان بورسیه جذب سازمان کنیم و اولویت جذب و استخدام را از میان فارغ التحصیلان این دانشگاه قرار دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از تشکلهای دانشجویی دعوت کرد تا در موضوعات و سیاستهای کلان سازمان و مدیریت محیط زیست با برگزاری جلسات دانشجویی و انتقال ایده ها و پیشنهادات دانشجویان ورود کنند.

دوره حساس و خطرناک محیط زیست کشور

معاون رئیس جمهور در ادامه، ثمره خواست مردم برای ایجاد تغییر در مدیریت کلان کشور و تحقق پیدا کردن فضای مردم سالاری دینی با انتخاب روحانی را ایجاد فضایی با نشاط و شاداب در فضاهای آموزشی و اجتماعی دانست و ادامه داد: ما همه تلاش خود را برای رفع محدودیتها و مشکلات موجود به کار خواهیم بست تا دانشگاه بتواند فضای خوبی برای اعتلای سطح علمی فراهم کند و دانشجویان از آخرین تحولات فکری بی بهره نمانند و خودشان بتوانند پایه گذار فعالیت های علمی باشند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخشی دیگر با اشاره به معضلات محیط زیست کشور گفت: طی 10 سال گذشته وضعیت محیط زیست ایران در رتبه بندی های جهانی 63 پله سقوط کرده و اگر روند به صورت قبل ادامه پیدا کند چیزی از سرمایه های طبیعی ایران باقی نخواهد ماند؛ بنابراین شرایط بسیار بحرانی است و تغییر روبکرد اساسی را می طلبد.

ابتکار با بیان اینکه دولت در این زمینه نگاه مثبتی دارد، افزود: با پیگیریها و گزارشاتی که از وضعیت محیط زیست کشور برای نمایندگان مجلس تشریح شده امیدواریم شاهد تغییر رویکرد و اتخاذ سیاستگذاریهای جدی برای کاهش و مهار آلودگی هوا و آب، مدیریت منابع آب و خاک کشور، احیای تالاب ها، حفاظت از تنوع زیستی به ویژه جنگلها، حفاظت از منابع دریایی و سواحل کشور و همچنین مقابله با ریزگردها باشیم تا از این دوره حساس و خطرناک برای حفظ سرمایه های ملی با موفقت بگذریم.

بدون مشارکت مردم و تغییر رفتارهای عمومی جامعه به نتیجه نمی رسیم

معاون رئیس جمهور رکن موثر و مهم در تغییر رویکردها را مردم و جوانان دانست و اظهار داشت: قوای مجریه، مقننه و قضائیه به تنهایی نمی توانند موفق عمل کنند و بدون مشارکت واقعی و گسترده مردم، جوانان، نهادهای مدنی، شوراها و نهادهای محلی رسیدن به نتایج مثبت دور از انتظار است.

وی گفت: مردم باید شرایط خاص و حساس محیط زیست کشور را متوجه شوند و بر ای تغییر و اصلاح رفتارهای زیست محیطی بکوشند و بدانند چقدر رفتار ما غلط بوده است.

انرژی را به معنای واقعی هدر داده ایم

ابتکار ادامه داد: دسترسی آسان به منابع سوختی باعث شده ما به بدترین شکل تقریبا سه برابر الگوی دنیای توسعه یافته و صنعتی و با کمتر از یک سوم بهره وری و درآمد آنها از انرژی استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در قلب اروپای پیشرفته و صنعتی در بسیاری از شهرها بیش از شش ساعت گرمایش ندارند و در خانه هایشان از لباسهای زمستانی و گرم استفاده می کنند و این نشان دهنده ارزشی است که برای انرژی قائل هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور استفاده ناصحیح از منابع انرژی و بی توجهی به حفاظت از محیط زیست را از واقعیتهای تلخ جامعه دانست و با بیان اینکه انرژی را به معنای واقعی هدر داده ایم تاکید کرد: همانطور که از حاکمیت و دولت انتظار تغییر رفتار داریم، انتظار داریم مردم به ویژه جوانان و دانشجویان نیز نسبت به تغییر رفتار در قبال محیط زیست و موضوعاتی مثل زباله، الگوی مصرف آب، برخورد ما با تنوع زیستی و گونه های جانوری حساس باشند.

ضرورت تحول اساسی در تفکر و شیوه زندگی ایرانیان

ابتکار ایجاد یک تحول اساسی در فرهنگ، تفکر، رویکردها و شیوه زندگی ایرانیان نسبت به طبیعت را ضروری خواند و گفت: برنامه های جدی در این زمینه شروع شده و همکاری دانشجویان و تشکلهای دانشجویی نقشی بسیار کلیدی در تغییر رویکردها دارد.

حاشیه های نشست:

*در این نشست کلیپی از نخستین حضور ابتکار در دانشگاه محیط زیست که مربوط به 10 سال پیش بود به نمایش درآمد.



*پیش از برگزاری این نشست، مسائل و مشکلات دانشگاه محیط زیست با حضور ابتکار و اصغر محمدی فاضل ریاست دانشگاه و اعضای هئیت علمی این دانشگاه برگزار شد.



*در این نشست که به همت تشکلهای دانشجویی دانشگاه برگزار شد، اصغر محمدی فاضل رئیس جدید این دانشگاه که پس از دو سال، اواخر ماه گذشته توسط ابتکار دوباره به ریاست این دانشگاه منصوب شد، حضور داشت.



*مراسم معارفه محمدی فاضل که در این دانشگاه انجام نشده بود بهانه ای شد تا هر کدام از دانشجویان پیش از آغاز سخنانشان حضور مجدد وی را تبریک بگویند.