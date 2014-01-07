بانک اطلاعات سرمایه گذاران استان سمنان تكميل مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی عصر سه شنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری کل استان سمنان اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل کمیته مرکزی و بر اساس نیازهای استانی بانک اطلاعات سرمایه گذاران پس از بحث و بررسی توسط گروه کارشناسی، طراحی و آماده بهره برداری قرار گرفته است.
وی گفت: در حال حاضر این بانک به صورت مقدماتی و با ورود اطلاعات حداقل 150 شرکت بهره برداری خواهد شد.
دادستان مرکز استان سمنان و دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان سمنان دربخش ديگر صحبت خود بیان کرد: امروز مبارزه و هجمه اصلی دشمنان اسلام و انقلاب در دو جبهه اقتصاد و فرهنگ پایه گذاری شده؛ گرچه آنها از سایر حوزه ها نیز غافل نیستند.
وی تصریح کرد: در حوزه اقتصادی، فعالیتهای دشمن بسیار پیچیده تر و سازمان یافته تر است و آنها تحریمهای متعددی را علیه کشورمان برنامه ریزی کرده اند.
دادستان مرکز استان سمنان و دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در این استان اضافه کرد: در بخش فرهنگ هم که ایران اسلامی در جهان الگو شده است، دشمن برنامه های متنوعی دارد.
آسيابي افزود: بی محتوا ساختن افکار عمومی مردم و سست کردن پایه های عقیدتی و اجتماعی از مهمترین محورهایی است که دشمن در حوزه فرهنگ روی آنها کار می کند.
در این جلسه ضرورت و نحوه حمایت قضایی از دو شرکت تولیدی و صنعتی مورد بررسی، بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.
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