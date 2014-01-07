امیدواریم سیاست دولت یازدهم مشت آهنین در دستکش مخملی نباشد

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به سخنان امروز رئیس جمهور در جمع استانداران ، گفت: بعد از آنکه رئیس جمهور بر ضرورت نقد آزادانه و تحمل بالای دولت در جمع استانداران تاکید داشتند؛ نگذاشتند ایشان تا به دفتر کار خود برگردد و سریع به پیام رئیس جمهور لبیک گفتند.



وی با بیان اینکه رفتار هیات نظارت بر مطبوعات با به این سرعت با رسانه های منتقد جای تامل جدی دارد، ادامه داد: امیدوار بودیم که پس از سخنان رئیس جمهور شاهد رویه متفاوتی از سوی وزارت ارشاد با رسانه ها باشیم ولی نه تنها این موضوع را ندیدیم بلکه یک رویکرد برخوردی که موجب می شود فضای سیاسی جامعه به سمت خفقان سوق پیدا کند را شاهد بودیم که برازنده دولت اعتدال نبوده و نخواهد بود.

مدیر مسئول روزنامه وطن امروز تاکید کرد: امیدوارم وزارت ارشاد در این رویه خود تجدیدنظر کند و در رفتارها و قضاوت ها نسبت به مطبوعات منتقد و مخالف عدالت را رعایت کند.

بذرپاش خاطرنشان کرد: البته ما به خفقان دولت سازندگی عادت کردیم و از سیاست مشت آهنین در دستکش مخملی هم شنیده ایم که انشاالله سیاست این دولت آنگونه نباشد.

به گزارش مهر حسن روحانی رییس جمهور کشورمان صبح امروز در گردهمایی استانداران با تاکید بر این‌که بگذاریم فضای جامعه باز باشد، گفت: بگذاریم جامعه آزاد باشد، در بحث مهاجرت از استان‌ها و یا شهرستان‌ها به مرکز و تهران در بررسی‌های که انجام شده مشخص شد که علت مهاجرت آزادی‌های اجتماعی، ‌مدنی و سیاسی در استان‌ها و تهران است. می‌گویند در تهران راحت‌تریم که 20 نفر یا 50 نفر دور هم در خانه‌ای یا جایی جمع شویم و حرف بزنیم و بحث کنیم اما در شهرستان و استان به ما انگ می‌زنند، نباید بگذاریم فضای جامعه ما امنیتی شود فضای جامعه فضای فرهنگی،‌سیاسی و اقتصادی باشد.

وی تاکید کرد : ما می‌خواهیم مردم به حقوق‌شان برسند، مردم باید از حق مسلم خود مطلع باشند و بدانند و مطالبه کنند و نقد کنند و انتقاد کنند؛ چراکه انتقاد به نفع ما است.

بنابراین گزارش در جلسه هیئت نظارت برمطبوعات روزنامه وطن امروز به دلیل نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به استناد تبصره2 ماده5 قانون مطبوعات تذکر و پرونده این روزنامه به مرجع قضایی ارسال شد.



همچنین هفته نامه یالثارات الحسین به استناد بندهای 8 و11 ماده6 قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده12 آن قانون توقیف و پرونده تخلفات آن نشریه جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.