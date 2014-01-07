اسلامی شدن دانشگاه ها موجب استقلال و ایستادگی نظام اسلامی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صالحی، بعدازظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه فردوسی اظهار کرد: منظور از اسلامی شدن دانشگاه ها دست یابی به پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر است و این امر موجب ایستادگی و استقلال نظام اسلامی می شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه نباید سیاسی شود، ادامه داد: سیاسی شدن دانشگاه موجب توقف حرکت های علمی می شود بنابراین باید از سیاسی شدن دانشگاه اجتناب و پرهیز کرد.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: دانشگاه نباید جولانگاه گرایش های سیاسی شود چرا که اعتقاد داریم دانشجو باید سیاسی باشد اما نباید سیاست زده عمل کند.

وی با تاکید بر تفکر اعتدالی در بین مدیران افزود: همه مدیران باید معتدل باشند و تلاش کنند تا از مسیر اعتدال خارج نشوند.

وی با بیان اینکه مسئولیت ها و مدیریت ها، محلی برای قدرت و طعمه های دندان گیر نیست، افزود: از جمله ظرفیت نظام اسلامی این است که به سلایق متعدد مدیریتی فرصت خدمت گذاری می دهد.

وی ادامه داد: امروز که شاهد مدیریت اعتدال و تدبیر هستیم باید در جهت تثبیت این گفتمان گام برداریم و با استفاده از دستاوردها و نقاط مثبت گذشته برای توسعه علمی کشور اقدامات گسترده ای را انجام دهیم.