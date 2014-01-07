لزوم افزایش 37 درصدی عملکرد گندم در آذربایجان غربی/ تولید 836 هزار تن محصول

جمشید دارا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تدوين برنامه عملياتی پنج ساله طرح خودکفايی گندم آذربایجان غربی، افزود: بر اساس اين طرح، با توجه به عملکرد متوسط پنج ساله گندم آبی، بايد برای تحقق افزايش 37.72 درصدی، میزان عملکرد گندم آبی از 3 هزار و 104 کیلوگرم در هکتار فعلی به 4 هزار و 800 کیلوگرم در هکتار و میزان تولید گندم دیم از یک هزار و 17 کیلوگرم در هکتار فعلی به یک هزار و 350 کیلو گرم در هکتار افزایش یابد.

وی با اشاره به تشکيل کار گروه تخصصي ويژه گندم براي طراحی برنامه عملياتی طرح خودکفايی اين محصول استراتژیک در آذربایجان غربی، اعلام کرد: دستيابی به عملکرد مدنظر در مزارع آبي و ديم، با ارتقا بهره وری، رعايت تناوب زراعی بدون افزايش سطوح کشت با در نظر گرفتن منابع آبي از الزامات و ضرورت هاي تدوين اين طرح است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از زیر کشت رفتن 50 درصد اراضی زراعی استان زیر کشت گندم آبی و دیمی خبر داد و عنوان کرد: سطح زیر کشت گندم پائیزه استان در سال جاری در گندم دیم با 5 درصد رشد در سطح 272 هزار هکتار و گندم آبی با 7 درصد رشد در سطحی نزدیک به 100هزار هکتار جلوتر از برنامه های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی است.

دارا با بیان اینکه با عملیاتی شدن این طرح که از سال زراعی 93-92 آغاز و تا پایان سال زراعی 97- 96 اجرا می شود، ادامه داد: در این راستا میزان تولید گندم استان از 640 هزار تن موجود به میزان 836 هزار تن افزایش یافته و گامی مثبت در جهت خودکفایی و کاهش نیاز به واردات این محصول خواهد بود.

وی از اختصاص خط اعتباری ویژه 285 میلیارد ریالی برای تجهیز و توسعه بخش مکانیزاسیون کشاورزی آذربایجان غربی خبر داد و اضافه کرد: کشاورزان می توانند برای خرید تراکتور و ادوات کشاورزی مورد نیاز خود از طریق شعب بانک‌‌های کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها جهت دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

وی تاکید کرد : با معرفی و توسعه کشت ارقام جدید گندم از جمله زرین ،شهریار، الوند ، سایسون ، پیشگام ، میهن ، زارع و هما ، در طی برنامه پنج ساله تلاش خواهیم کرد تا تولید این ارقام بذور اصلاح شده را از میزان 12 هزار تن فعلی به 17 هزارو 50 تن برسانیم .

دارا با بیان اینکه آزمایشگاهها به عنوان یکی از بازوان اصلی سازمان در جهت افزایش راندمان تولید و توسعه بخش کشاورزی استان هستند، اضافه کرد: در جهت ساماندهی کودهای ریز مغذی و غیر یارانه ای موجود و باید با آگاه سازی کشاورزان عزیر بر اساس آزمون خاک برای استفاده از کودهای شیمیایی اقدام شود .

وی از افزایش 12 درصدی سطح زیر کشت گندم دیمی و آبی در استان طی سال زراعی جاری خبر داد و ‌با اشاره به اینکه امسال 376 هزار هکتار از اراضی دیمی و آبی استان زیر کشت محصول استراتژیک گندم رفت، افزود:‌ بر اساس پیش بینی ها و اقدامات انجام شده سال زراعی جاری بالغ بر 640 تن گندم از مزارع زراعی استان برداشت می شود.

وی کشت به موقع محصول و تراکم بذر در واحد سطح، تامین بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، بلوک بندی عرصه های کشت محصول و تعیین ناظر برای بلوک بندیها را از جمله رویکردهای اساسی سازمان برای افزایش راندمان و پایداری تولید گندم در آذربایجان غربی دانست.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری 57 درصد از مزارع گندم آبی با استفاده از بذر کارهای خطی کار و کشت مستقیم و 86 درصد سطوح کشت شده مزارع گندم دیم نیز از بذرکارهای عمیق کار و کشت مستقیم استفاده شده، گفت: عمده ارقام کشت شده جهت کشت پائیزه را ازارقام اصلاح شده گندم آبی از جمله زرین، شهریار، سایسونز و پیشگام هستند.