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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۲۸

حسینی به مهر خبر داد؛

عدم حضور وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس/ سوال درباره مشکلات مرز نشینان به جلسه بعد موکول شد

عدم حضور وزیر کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس/ سوال درباره مشکلات مرز نشینان به جلسه بعد موکول شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب گفت: وزیر کشور مثل جلسه روز یک شنبه قبل، امروز هم به دلایل کاری از نمایندگان خواست که در جلسه بعدی به سوالات در خصوص وضعیت مرزنشینان غرب کشور پاسخ بدهد.

فتح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار بود که در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص امنیت مرزهای غربی کشور به خصوص استان کرمانشاه از وزیر کشور سوال خود را مطرح و در خصوص توضیحات ایشان بحث و تبادل نظر کنیم.

حسینی گفت: متأسفانه مثل جلسه روز یکشنبه قبل به دلایلی کاری این حضور میسر نشد اما آقای رحمانی فضلی قطعا در جلسه بعدی کمیسیون حاضر خواهد شد و به سوال در خصوص وضعیت مرزهای غربی کشور پاسخ خواهد داد.

وی افزود: متأسفانه در این مرزها با وجود اینکه مرزنشینان همواره پاسدار ارزش ها و تمامیت ارضی کشور بوده اند، با آنها رفتارهای نامناسبی صورت می گیرد که وزیر کشور باید نسبت به آنها حساس و پیگیر باشد.

نماینده مردم سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلان غرب گفت: آقای رحمانی فضلی وزیر توانمندی است و حتم دارم که بعد از درمیان گذاشتن مشکل قطعا در مسیر رفع مشکلات اقدامات عاجلی را انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: ما فقط به دنبال این هستیم که مرزنشینان غیور کشور با توجه به خدماتی که برای کشور دارند مورد توجه باشند و با آنها رفتار مناسبی انجام شود وگرنه به هیچ وجه قصد تضعیف وزرا را نداریم بلکه مطرح کردن مشکلات برای برطرف کردن آنهاست.

حسینی در خصوص سایر دستور کارهای جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی گفت: وزیر امور خارجه نیز قرار بود میهمان این نشست باشد که به دلیل سفر کاری به ترکیه امکان حضور ظریف مهیا نشد.

وی در پایان از حضور علوی، وزیر اطلاعات در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و پاسخ وی به سوال نمایندگان خبر داد.

کد مطلب 2209995

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