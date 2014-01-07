63 عضو طالبان به فرایند صلح پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، معاون والی بغلان اعلام کرد که 63 عضو طالبان سلاح های خود را زمین گذاشته و به فرایند صلح در این ولایت پیوستند.



یک مقام افغانی که خواست نامش فاش نشود، از پیوستن بیش از چهار هزار عضو طالبان به فرایند صلح در یک سال گذشته خبر داد، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان این اظهارات را بی اساس خواندند.