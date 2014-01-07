به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری اظهار کرد: نهم ربیع الاول آغاز امامت آخرین حجت پروردگار روی زمین است که جای سرور و شادی و تبریک دارد و باید به همه حق طلبان و آزادی خواهان جهان، این روز را شادباش گفت.

وی اضافه کرد: هر چند غم و اندوه غیبت طولانی آن حضرت، سایه سنگینی بر دل محبان و ارادتمندان آن عزیز پرده نشین افکنده است اما به هر حال انتظار ظهورش، موجب جوانه‌های امید گشته و سرمستان کویش را از خود بی‌خود کرده است. چه شورانگیز و امیدآفرین است اعتقاد به روزهایی که دست نافذ انسان کامل بر سر بشر کشیده می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم برپایی محافل جشن و سرور با رعایت موازین شرعی و دینی و نیز تبیین اهمیت و فضیلت انتظار، وظایف منتظران و نقش سازنده انتظار در هدایت جوامع اسلامی را در این ایام ضروری دانست.

حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه انتظار موعود و مسئله مهدویت در همه فرقه‌های اسلامی به عنوان یک اصل مهم اعتقادی مطرح است، اظهار کرد: وحدت باید محور جشن‌های ایام ربیع‌الاول و هفته وحدت باشد و همگان باید با در نظرگرفتن توصیه‌های بزرگان دین، این ایام مبارک را گرامی بدارند.

وی تحریک قومیتی و دامن زدن به اختلافات در جوامع اسلامی را خواست دشمنان دانست و گفت: اخوت و اتحاد شیعه و سنی همواره موجب سرافرازی و اقتدار جوامع اسلامی و ناکامی دشمنان اسلام می‌شود، بنابراین باید نسبت به عناصر و مولفه‌های وحدت آفرین اهتمام بیشتری داشته باشیم.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم برای گرامیداشت مناسبت‌های ایام ربیع الاول در مساجد شهری و روستایی برنامه‌های متنوعی با مشارکت تشکل‌های مذهبی تدارک دیده شد.