نشت گاز باعث وقوع انفجار در يک ساختمان مسکن مهر شد

سيدمحمدرضا هاشمي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر سه شنبه انفجار گاز شهري در يکي از واحدهاي سايت مسکن مهر شهر آشخانه، مرکز شهرستان مانه و سملقان در خراسان شمالي سبب شد تا اين منزل به طور کامل ويران شود اما خوشبختانه اين حادثه آسيب جاني نداشت.

وي تصريح کرد: در پي اين انفجار، منزل مسکوني مزبور به طور کامل نابود و به واحدهاي همسايه نيز خسارت هاي جدي وارد شد.

هاشمي اظهار داشت: نشت و انفجار گاز طبيعي علت قطعي حادثه است اما هنوز علت نشت و انفجار گاز مشخص نشده است.

وي اضافه کرد: اکنون گروه هاي امداد و ساير دستگاه هاي دخيل در مديريت بحران در منطقه حضور دارند و در حال انجام اقدامات مورد نياز هستند.

به گفته هاشمي کارشناسان مديريت بحران شهرستان مانه و سملقان هم اکنون در پي يافتن علت دقيق حادثه و برآورد خسارت وارد شده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت مسکن مهر آشخانه دارای دو هزار و 300 واحد مسکونی است که غالب آنها ساخته شده و در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.

