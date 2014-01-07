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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۱۹

حسن زاد:

حفظ و صیانت از نیروی کار رسالت اصلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

حفظ و صیانت از نیروی کار رسالت اصلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

رودسر – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودسر گفت: حفظ و صیانت از نیروی کار رسالت اصلی این اداره است.

شریف حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر  از راه اندازی هیئت حل اختلاف (تجدید نظر) در این شهرستان خبر داد و افزود:  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری چندین قانون منجمله قانون کار، بیمه بیکاری و قانون تعاون است.

وی اظهارداشت: در قانون کار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما صورت می گیرد که در صورت عدم سازش از طریق مراجع حل اختلاف که شامل هیئت تشخیص (هیئت بدوی) هیئت حل اختلاف (تجدیدنظر) رسیدگی خواهد شد.

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودسر گفت: با پیگیری این اداره و مساعدت فرماندار و نماینده شهرستان مجوز هیئت حل اختلاف تجدیدنظر برای شهرستان های رودسر، املش، لنگرود به مرکزیت رودسر اخذ شد.

وی افزود: هیئت حل اختلاف در راستای اصل سه جانبه گرایی شامل نمایندگان دولت (نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده رئیس دادگستری و نماینده فرماندار) و سه نفر نمایندگان کارگران و سه نفر نمایندگان کارفرمایان است که طبق قانون کار و مقررات به شکایت کارگران و کارفرمایان رسیدگی خواهند کرد.

 وی اظهارداشت: یکی از وظایف و رسالت اصلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی حفظ و صیانت از نیروی کار است که در این راستا مراجع حل اختلاف ایفای نقش می کنند.

 حسن زاده اذعان داشت: در حوزه بازرسی کار از ابتدای سال تا کنون 184 بازرسی ادواری و 82 مورد بازرسی موردی و 10 مورد بررسی حادثه ای ناشی از کار صورت گرفته است و به تعداد 5 مورد کمیته فنی و حفاظت از کار در شرکت ها و کارخانجات تشکیل  و نیز برای تعداد 148 نفر مقرری بیمه بیکاری برقرار شده است.

 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودسر گفت: در حوزه تعاون در سال جاری تعداد 6 تعاونی، با 42 نفر عضو و ایجاد 101 فرصت شغلی با سرمایه گذاری 430/2 میلیون ریال به ثبت رسیده است.

 وی افزود:  به تعداد 170 پرونده شکایت کارگران و کارفرمایان در این اداره رسیدگی و منتج به صدور رأی در مراجع حل اختلاف شده است همچنین برای تعداد 5 شرکت تعاونی رودسر از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ دو میلیارد و 350 میلیون تومان تسهیلات تخصیص یافته است.

 حسن زاده در ادامه اظهار امیدواری کرد: با توجه به رویکرد دولت جدید در راستای بهبود فضای کسب و کار، موانع و مشکلات تولید رفع  و زمینه های لازم برای ایجاد فرصت های شغلی فراهم شود.

به گزارش مهر، تعداد مقرری بگیران اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودسر  400 نفر هستند.

 

کد مطلب 2210006

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