تولید 1.2 میلیون تن سیب مازاد بر نیاز مصرفی کشور/ کاهش تعرفه واردات قابل قبول نیست

عزیز امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، آذربایجان غربی را دارنده رتبه نخست کشور در تولید سیب مورد نیاز کشور دانست وبا بیان اینکه سرانه مصرف سیب برای هر نفر در کشور 25 کیلوگرم تخمین زده شده، افزود: در این راستا نیاز سالانه به سیب یک میلیون و 800 هزار تن بوده و این در حالی است که سیب تولیدی در کشور به بیش از سه میلیون تن می رسد.

وی ضمن انتقاد شدید از کاهش تعرفه واردات سیب در آستانه عید نوروز با اشاره به اینکه موجودی سردخانه‌های کشور در سال جاری ، ۲۰ برابر نیاز وارداتی سیب شب عید است، ادامه داد: کاهش تعرفه واردات سیب در آستانه عید نوروز ، موجب کاهش قیمت سیب و متضرر شدن باغداران شده که باید تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: نیاز وارداتی کشور امسال برای مصرف در شب عید، 40 هزار تن تعیین شده ولی طبق آمار موجود در حال حاضر نزدیک به 800 هزار تن سیب در سردخانه‌های کشور وجود دارد که ازاین میزان موجودی ، بیش از 300 هزار تن در سردخانه‌های آذربایجان غربی ذخیره‌ سازی شده است.

امانی یادآور شد: یکی از مسائل مهم نحوه توزیع این محصول از مرحله تولید تا بازار مصرف و تفاوت فاحش قیمت تمام شده سیب با قیمت بازار بوده به طوریکه در حال حاضر سیب درختی در ارومیه به طور میانگین به قیمت 28-15 هزار ریال از باغدار خریداری شده و در فروشگاههای مصرف از جمله تهران به مبلغ 60 هزار تا 80 هزار ریال عرضه می شود.

وی بذری بودن پایه های باغات موجود، نامشخض بودن وضعیت فروش، عدم وجود سورت و بسته بندی مناسب را از دیگر مشکلات پیش روی تولید سیب در استان عنوان کرد و گفت: در این راستا افزایش کیفیت و عملکرد در واحد سطح شامل اصلاح و احیا باغات، اصلاح سیستم آبیاری، مبارزه با آفات، اصلاح نحوه برداشت و بسته بندی، احداث باغات الگویی و سازگاری با ارقام جدید سیب و پایه های پا کوتاه سیب ضروری است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی میانگین تولید سیب درختی در آذربایجان غربی را 23 تن در هکتار اعلام و با بیان اینکه استان به لحاظ مقدار کشت و تولید سیب درختی، رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده، اظهار داشت: ارومیه با اختصاص 45 درصد از باغات سیب استان در رتبه اول و شهرهای سلماس، مهاباد، اشنویه، نقده و میاندوآب در رتبه های بعدی قرار دارند.

امانی با اشاره به اینکه طرح اصلاح یا جایگزینی باغات جدید، سالانه در 2 تا 3 هزار هکتار از باغات سیب با هدف مدرنیزه کردن و افزایش تولید و کاهش هزینه های اجرایی می شود، ادامه داد: طرح توسعه و اصلاح باغات در اراضی شیبدار و افزایش کیفیت محصولات با حرکت به سمت تولید ارگانیک اجرایی شده که شاهد افزایش تولید محصولات باغی، افزایش کیفیت محصولات و صادرات آنها با توجه به موقعیت مرزی استان به کشورهای همجوار هستیم.

وی مشکل بازار پس از تولید را چالش بزرگ بخش کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد و افزود: پایین بودن قیمت فروش محصول نسبت به هزینه ها ی تولید آن ، نامشخص بودن وضعیت صادرات ، بالابودن هزینه های تولید و پائین بودن توان مالی باغداران و همچنین ریزش‌های قبل از برداشت محصول از مهمترین مشکلات باغداران استان به شمار می رود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه سیب از مهمترین محصولات باغی استان است، اضافه کرد: باغ های سیب در همه شهرهای استان وجود دارد ولی ارومیه با اختصاص 45 درصد از این باغ ها در رتبه اول است و شهرهای سلماس ، مهاباد ، اشنویه ، نقده و میاندوآب بعد از آن قرار دارند .