حزب الله بزرگترین تهدید برای اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنار، در گزارشی اسرائیلی که اخیرا منتشر شده به تهدیدهایی که این رژیم را در جبهه های مختلف تهدید می کند پرداخته شده است.

براساس این گزارش در جبهه سوریه تهدید گسترده است و نظام در دمشق ساقط نشده و هم اکنون قوی تر از قبل شده است. درحالی که رژیم اسرائیل به توان گروههای مسلح برای سیطره بر مناطق مختلف دلخوش کرده بود و به آنها کمکهای تسلیحاتی و دیگر کمکها ارسال کرده است اما ارتش سوریه همچنان حرف آخر را در مرز با فلسطین اشغالی می زند و اسرائیل نگران است که در آینده وضع میان سوریه و فلسطین اشغالی مشابه وضع کنونی لبنان شود.

در گزارش صهیونیستها درباره مصر آمده است: گروه های مسلح در سینا فعال شده اند اما این گروهها با ارتش و نیروهای امنیتی مصر درگیر هستند و این به نفع اسرائیل است و به احتمال زیاد نیروی های امنیتی مصر بر تروریسم در سینا فائق خواهند آمد اما این به این زودی میسر نمی شود زیرا بسیاری از کشورها کمک نظامی و امنیتی به مصر می کنند. اما اسرائیل باید حضور نظامی خود در مرز مصر با فلسطین اشغالی را تقویت کند. اسرائیل باید مراقب تحرکات ارتش مصر باشد زیرا کسی به درستی روند تحولات داخلی مصر را نمی داند.

تخمین های اسرائیل درباره عراق این است که فعالیت گروههای مسلح وابسته به القاعده و مشغول شدن ارتش عراق با آنها سبب متوقف شدن توسعه در عراق در زمینه های نظامی و امنیتی و اقتصادی خواهد شد و این خطر این کشور را برای اسرائیل از بین می برد.

در این گزارش به نگرانی اسرائیل درباره بی ثباتی در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره شده است.

بر اساس این گزارش بزرگترین تهدید برای اسرائیل از جانب حزب الله لبنان است. مشارکت حزب الله در بحران سوریه و بحران داخلی لبنان سبب منحرف شدن نگاه حزب الله از اسرائیل نشده است و اسرائیل سال گذشته بارها حزب الله را آزمایش کرده و متوجه آمادگی قوی آن شده است و توان حزب الله همانند قبل از بحران سوریه است که نشانه خطرناک و نگران کننده ای برای اسرائیل است.

در این گزارش به تهدید گروههای افراطی و عملیات آنها در خارج از سوریه که حتی کشورهای حامی آنها را بی نصیب نگذاشته است پرداخته شده و آمده است: اسرائیل ظرف ماههای گذشته فعالیت این گروهها را زیر نظر گرفته است و نگران اقدامات آنها ضد خود است. کشورهایی مانند قطر و عربستان سعودی نتوانسته اند این گروهها را در داخل سوریه نگه دارند و موفقیت ارتش سوریه آنها را به فعالیت خارج از سوریه سوق داده است.

در گزارش صهیونیستها کمترین نگرانی از بابت نوار غزه است که به اعتقاد آنها اگر حماس ماجراجویی علیه اسرائیل انجام دهند در واقع تنها گذرگاه خود را از دست خواهد داد.