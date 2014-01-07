تجلیل از واقفین برتر در ورامین/ فعالان وقف سفیران فرهنگی و مذهبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و همزمان با هفته وقف مراسم تجلیل از خادمین، مسئولین فرهنگی بقاع متبرکه و خیرین بقعه ساز با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک، حجت الاسلام جواد طاهری امام جمعه خیرآباد، حجت الاسلام سید محمد سیدی رییس اداره اوقاف و فعالان عرصه وقف در اداره اوقاف و امور خیریه ورامین برگزار شد.



کمک 800 میلیونی مردم ورامین به بقاع متبرکه



حجت الاسلام سید محمد سیدی در این همایش اظهار داشت: تجلیل از واقفین را باید خداوند متعال انجام دهد ولی امروز از عزیزانی که در طول شبانه روز در بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان عظیم الشأن زحمت می کشند و در ارزیابی های امور فرهنگی و اجتماعی اوقاف، امتیازهای لازم را کسب کرده اند، تجلیل به عمل می آید.



رییس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین افزود: در نه ماهه اول سال جاری و در غالب طرح مودت حدود 800 میلیون تومان به غیر از نذورات، کمک های مردمی برای امامزادگان جمع آوری شده است که 300 میلیون تومان آن مربوط به امامزاده طاهر و مطهر(ع) و مابقی آن مربوط به سایر امامزادگان واجب التعظیم می باشد و امروز وظیفه هیئت امنای بقاع متبرکه است که حضور مردم را در فعالیتهای فرهنگی و مذهبی امامزادگان، پررنگ تر از گذشته کنند.



وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم و اساسی در بحث باقع متبرکه، موقوفات امامزادگان است و در طول نه ماهه اول سال جاری، بیش از 18 وقف جدید در منطقه ورامین صورت پذیرفته است ولی هنوز این ظرفیت در منطقه وجود دارد که تلاش هیئت امنای محترم را می طلبد تا با متمولین و متمکنین رایزنی کرده و زمینه ایجاد موقوفه جدید برای امامزاده را ایجاد کنند.

راه اندازی نهضت خادمین افتخاری در امامزادگان واجب التعظیم



سیدی اضافه کرد: استفاده از خادمین افتخاری و جذب آنان و راه اندازی نهضتی با عنوان خادمین افتخاری از دیگر وظایف هیئت امنای بقاع متبرکه است که ثمره آن را می توان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی مشاهده کرد.



وی عنوان کرد: امروز باید به مسأله وقف نگاه ویژه ای از سوی مردم و مسئولین صورت گیرد زیرا بسیاری از مشکلات کشور با توجه به وقف قابل حل خواهد بود.



سیدی ادامه داد: در شهرستان ورامین وقف برای قرآن وجود ندارد و بیشتر موقوفات مربوط به روضه خوانی است به همین خاطر لازم است که کسانی که به این سنت الهی توجه می کنند، با توجه به نیازها و ضرورت های جامعه نسبت به وقف اموال خود اقدام کنند.



این مسئول با تاکید بر اینکه بهترین راهکار برای افزایش آگاهی مردم، معرفی وقف به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه است، ادامه داد: انسان زمانی مال و جان خود را در راه خدا و برای کمک به دیگران وقف می‌کند که به تزکیه نفس رسیده باشد.



مهمترین وظیفه اوقاف پاسداری از نیت واقفان است

وی با اشاره به اینکه هر فردی می‌تواند از حرفه، تخصص و توان خاص خود در زمینه‌های مختلف برای وقف و کمک به دیگران استفاده کند، متذکر شد: اگر دیگران ببینند که خواسته واقفان به‌طور کامل انجام می‌شود، حتما برای این عمل خداپسندانه ترغیب می‌شوند.



سیدی یادآور شد: مهمترین وظیفه اوقاف پاسداری از نیت واقفان است تا اموال وقف شده و نیت آنها درست و صحیح مدیریت شود که به همین دلیل وقف‌نامه‌ها بازبینی می‌شود تا هم اعتماد مردم به اوقاف در عمل به نیات واقفان ارتقا یابد و هم در اجرای صحیح آن شرمنده مردم نباشیم.



رییس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین گفت: قدیمی‌ترین موقوفه ورامین مربوط به 1231 هجری است و نیت این وقف نیز روشنایی صحن و صحرای مولای متقیان حضرت علی(ع) است و جدیدترین وقف نامه نیز توسط نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان ورامین برای روضه خوانی سید الشهدا(ع) صورت گرفته است.



هیئت امنای بقاع متبرکه منصوب ارزشمندترین افراد هستند



حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی نیز در این همایش با اشاره به اهمیت وقف اظهار داشت: وقف سنت الهی و مورد تأکید پیامبر و ائمه معصومین است که هر کس باید در حد توان خود در جهت احیای این سنت معنوی تلاش کند.



امام جمعه قرچک افزود: امروز می توان از طریق موقوفات بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه را حل و فصل کرد و انتظاری که از خیرین می رود این است که متناسب با نیازهای روز جامعه نسبت به احیای سنت وقف اقدام کنند.



اسماعیلی اضافه کرد: امام راحل و مقام معظم رهبری نیز تأکید فراوانی بر احیای سنت وقف داشتند به طوری که رهبری در یکی از سخنانشان دایره وقف را بسیار گسترده عنوان کردند و بیان داشتند که اکنون عرصه های متعددی برای وقف وجود دارد که از جمله آنها، پزشکی، علم و آموزش، تحقیقات و پژوهش، علوم جدید، محیط زیست و ترویج دین به شکل های مدرن است.

این مسئول عنوان کرد: هیئت امنای بقاع متبرکه، منصوب ارزشمندترین افراد هستند که به کار خیر مبادرت می ورزند و قطعا پاک ترین مکان ها نیازمند انسان ها و افراد پاکی است و مسئولین بقاع متبرکه باید قدر این جایگاه را بدانند.



رییس شورای فرهنگ عمومی قرچک بیان داشت: همه جایگاهها فرصت است و همه وظیفه دارند تا از آن جایگاه به نحو احسن در جهت رضایت الهی استفاده کنند تا هم به خود و هم به دیگران خیر برسانند و اگر حرمت این جایگاه مقدس حفظ نشود، ضربه آن به عموم مردم وارد خواهد شد.



وی تأکید کرد: واقفین نیز در وقف اولویت بندی کنند تا دست مسئولان و متولیان باز بوده و بر اساس نیازهای روز از برکات موقوفات بهره برداری کنند.



در پایان این مراسم از خادمین، مسئولین فرهنگی بقاع متبرکه و خیرین بقعه ساز و فعالان عرصه وقف با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.