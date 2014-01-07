افزایش سالانه 12 هزار اشتراک جدید در آبفای غرب تهران/ احداث 174 کیلومتر شبکه توزیع طی سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله براتی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد نه ماهه این شرکت طی سالجاری اظهار داشت: این شرکت در حال حاضر به 220 هزار اشتراک خدمت رسانی می کند که به دلیل رشد ساخت و ساز و مهاجرتهای بی رویه به شهرستانهای غرب تهران، سالانه 12 هزار اشتراک یا 45 هزار واحد جدید نیز به حوزه خدمات رسانی این شرکت افزوده می شود، این مساله در برخی مناطق از جمله منطقه 22 که سرعت ساخت و ساز بسیار بالا است، از روند افزایشی قابل توجهی برخوردار است.

این مسئول عنوان کرد: برغم تمام محدودیتهای منابع آبی و کمبودهای اعتباری از آنجاکه تامین آب شرب از ابتدایی ترین نیازهای مردم است، ناچار به ارائه خدمات و آبرسانی بهینه به مشترکین هستیم لذا با تمام توان و با استفاده از اعتبارات تخصیص یافته و بهره مندی از ظرفیتهای مردمی، خیرین، سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی و.... در راستای احداث پروژه ها و تجهیز و توسعه امکانات گام برمیداریم.

احداث 174 کیلومتر شبکه توزیع در شهرها و شهرکهای غرب تهران طی سالجاری

وی ادامه داد: آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران دارای هزار و 800 کیلومتر شبکه توزیع و 300 کیلومتر خطوط انتقال است که طی نه ماه نخست سالجاری در مجموع 174 کیلومتر خطوط انتقال، توسعه و بازسازی شبکه به این تجهیزات اضافه شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران بیان کرد: همچنین حفر و تجهیز به ترتیب 21 و 15 حلقه چاه و محصورسازی تاسیسات به طول 13 کیلومتر در ارتفاع بین دو تا سه متر، از دیگر اقدامات این شرکت در سالجاری بوده است که البته هزینه این اقدامات بسیار بیشتر از بودجه ها بود.

براتی در زمینه عملکرد شرکت در توسعه شبکه ها، افزود: این عملیات 154 کیلومتر در حوزه آب و 20 کیلومتر در حوزه فاضلاب اجرایی شد، در بخش آب بیشتر از بودجه سال کار شد و این اقدامات کماکان نیز ادامه دارد اما در بخش فاضلاب به دلیل عدم استقبال از طرح فاینانس عقب هستیم.

اعتبارات پاسخگو نیست/ در برخی شهرها عقب ماندگی تاسیساتی وجود دارد

این مسئول گفت: مجموع اعتبارات عمرانی این شرکت در سالجاری 27 میلیارد ریال در دو حوزه آب و فاضلاب بوده است که با توجه به هزینه های بسیار بالا، این رقم جوابگوی اجرای حتی یک کیلومتر از طرح های توسعه و خطوط انتقال نیز نیست و برغم تمام تلاشهای صورت گرفته برای تامین نیاز مردم و خدمات رسانی بهینه، در برخی مناطق و شهرها به دلیل کمبود بودجه عقب ماندگیهایی وجود دارد در حالیکه توان اجرایی هست و تنها محدودیت ما کمبود اعتبارت عمرانی است.

وی از اتمام عملیات احداث تصفیه خانه قدس خبر داد و متذکر شد: این پروژه از خرداد ماه سالجاری تکمیل شده و منتظر افتتاح رسمی آن توسط مسئولین استانی هستیم، احداث تصفیه خانه در شهریار و ملارد هم در دست اجرا است و پیشرفت مطلوبی دارد.

زیان 295 تومانی شرکت آبفای غرب تهران در هر متر مکعب آب توزیعی

مدیرعامل آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران با شاره به چالشهای پیش روی این شرکت اظهار داشت: در کنار محدودیت اعتبارات، کمبود نقدینگی ناشی از نرخ پایین خدمات و در واقع عدم تناسب قیمتها با آب توزیعی، یکی از چالشهای جدی است که خدمات رسانی در این حوزه را با مشکل مواجه می کند.

براتی عنوان کرد: شرکت آبفای غرب تهران در هر متر مکعب آب توزیعی، 295 تومان ضرر می دهد که امید می رود با پیگیری مسئولین در وزارت نیرو و اعمال اصلاحات، بخشی از این زیان جبران شود.