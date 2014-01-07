عزت و اقتدار نظام در گرو حضور همیشگی مردم در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدين بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهدا سمنان كه در فرمانداري این شهرستان برگزار شد افزود: مشارکت، مشاوره و استفاده از تقطه نظرات کارشناسان ایثارگر در جامعه از جمله عوامل توسعه شهرستان است.

وي با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای شهرستان و شهدای نظام و بویژه امام شهدا گفت: ایثارگریهای شهدای گرانقدر انقلاب و جانفشانی های خالصانه آنها نهال انقلاب را به درخت تنومند و مثمری تبدیل كرد و بیداریهای اسلامی در منطقه و جهان از نتایج آن است.

فرماندار شهرستان سمنان با بيان اين موضوع كه در راه شهادت همچنان باز است ادامه داد: شهادت توفیق بندگان مخلص و لايق خداوند است كه نمونه بارز آن شهيد سردار شاطري است.

سعدالدين با تقدير از حضور مردم در صحنه هاي مختلف انقلاب این موضوع را مهمترین عامل نااميدي دشمنان دانست.

رئیس شورای مشورتي خانواده شهدا و ايثارگران شهرستان سمنان تصريح كرد: خانواده شهدا و ايثارگران با توجه به جايگاه و منزلت اجتماعي همواره مورد وثوق و مراجعه اقشار مختلف مردم بوده اند و سرکشی و ارتباط مسئولان با خانواده های شهدا باعث افزایش روحیه خدمت بیشتر به مردم است.

سعدالدين با اشاره به جايگاه شهيد شاطري عنوان كرد: اولین سالگرد شهادت این شهيد والامقام، در 24 بهمن از ساعت 15 لغایت 17 در سالن اجتماعات گلزار شهدای امامزاده یحیی (ع) سمنان برگزار مي شود.

علي اكبر رستگار رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان سمنان نيز در اين جلسه با گزارشي از اقدامات و مصوبات شورا در سال جاری گفت: مسائل و مشكلات خانواده معظم شهدا و ايثارگر در اين جلسه ها پيگيري شده كه رضايت خانواده شهدا را به همراه داشته است.

حجت الاسلام حسنعلي عربي پدر شهيد و از معتمدين شورای شهدا سمنان با تاكيد بر اينكه مسئولان باید به نحوی اقدام و در مسیری حرکت کنند که شهدا رفتند عنوان كرد: صراط مستقیم راه شهداست.

وي اطاعت از ولایت و تقدیم جان خود را بزرگترین نعمت باریتعالی به بندگان خود بر شمرد و خواستار ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در سطح جامعه و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در این زمینه شد.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان که به عنوان میهمان ویژه در این جلسه حضور داشت، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح شهر سمنان گزارشي از اقدامات بعمل آمده ارائه كرد.

عباس آل بويه افزود: نصب تابلوی سرداران شهید در ورودی های شهر، مساعدت در برگزاری کنگره سه هزار شهید استان، مساعدت در چاپ کتاب های شهدای سمنان منجمله کتابچه شهید سردار شاطری و شهید سردار اخلاقی، مساعدت در تهیه تندیس اهدای بنیاد شهید به خانواده شهدا و پیگیری ساخت معراج شهدا و همکاری در برگزاری یادواره های شهدا و ... بخشی از اقدامات شورای شهر در این زمینه خواهد بود.

در این جلسه در خصوص نحوه ثبت سازمان مردم نهاد به نام موسسه فرزندان آفتاب ویژه فرزندان شاهد با مخاطب يك هزار و 600 فرزند شهید در استان و 398 فرزند شهید در شهرستان و پیگیری تشکل فرهنگی مذهبی همسران شاهد با عضویت120 همسر شاهد در شهرستان بحث و تبادل نظر شد.