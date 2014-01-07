فناوری تولید برق از انرژی باد به صورت پایلوت در کرج اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر محمدی فاضل بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: طرح فناوری پاک با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تولید برق با استفاده از انرژی باد در دست اقدام است.



وی افزود: در این تکنولوژی با استفاده از روش های مهندسی معکوس در طراحی توربین های بادی با استفاده از ترکیبات کربنی و کامپوزیت های فوق سبک و با کمترین میزان وزش باد، برق تولید می شود.



محمدی فاضل با بیان اینکه این طرح در برخی کشورهای خارجی اجرا می شود، یادآور شد: به طور معمول تولید برق در نیروگاههای بادی به چهار تا 10 متر برثانیه نیروی باد نیاز است ولی این تکنولوژی با استفاده از حدود سرعت دو متر برثانیه نیروی باد می تواند تولید نیرو و انرژی کند.

وی افزود: با توجه به شرایط کلانشهر کرج به دنبال اجرای این طرح به صورت پایلوت در این کلانشهر هستیم و در نقاط دیگر نیز قابل اجرا است.



رئیس دانشگاه محیط زیست با اشاره به اینکه نحوه اجرایی کردن این طرح روز جاری با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کرج تشریح شد، گفت: اکنون مراحل توجیه اقتصادی و قابل اجرا بودن این طرح در دست بررسی است و براساس برنامه ریزی انجام شده تاسیسات این فناوری تا پایان سال در محوطه دانشگاه محیط زیست یا هم در این دانشگاه و هم در پارک پردیسان تهران نصب خواهد شد.



به گفته محمدی فاضل در صورتی که این طرح به مرحله اجرا درآید می توان از سرعت باد تولید شده ناشی از عبور و مرور خودروها در بزرگراه تهران - کرج نیز در وضعیت هوای بدون باد، انرژی برق تولید کرد.



محمدی فاضل تهیه این طرح را توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با کمک چند شرکت دانش بنیان کشور معرفی کرد و افزود: اعتبارات این طرح از محل اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هزینه حدود دو میلیارد ریال تامین می شود.

وی گفت: در مرحله نخست این طرح از 10 توربین بادی استفاده می شود.



محمدی فاضل همچنین با اشاره به حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این دانشگاه گفت: در این نشست موضوعاتی درزمینه ارتقای وضعیت پژوهشکده محیط زیست و انستیتو علوم و فناوریهای زیست محیطی (اکو)، ایجاد یک پردیس جدید در این دانشگاه، ایجاد کنسرسیوم هایی با دانشگاههای دیگر کشور برای اجرای طرحهای تحقیقاتی، عضویت در مجامع بین المللی و تبادل استاد و دانشجو بحث و گفت وگو شد.

