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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۵۷

به دلیل بارش برف/

مدارس زاهدان در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شد

مدارس زاهدان در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: به دلیل ادامه بارش برف و برودت هوا تمامی مدارس شهر زاهدان درمقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان طی انتشار اطلاعیه ای تمام مدارس و مقاطع تحصیلی شهر زاهدان را روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل اعلام کرد.

بنا بر این اطلاعیه تمامی مقاطع تحصیلی در شهر زاهدان به جز دانش آموزانی که  دارای امتحان نهایی و یا آزمون کشوری هستند روز چهارشنبه تعطیل می باشند.

گفتنی است بارش برف از روز دوشنبه درنواحی مرکزی و جنوبی استان علاوه بر تعطیلی مدارس در روز سه شنبه موجب لغو پرواز های ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی زاهدان شد و برای دومین روز متوالی مدارس زاهدان را به تعطیلی کشاند.

بنا بر پیش بینی سازمان هواشناسی بارش برف در زاهدان و نواحی کوهستانی و همچنین رگبار باران در شمال و جنوب استان تا 24 ساعت آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2210022

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