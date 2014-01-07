مدارس زاهدان در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان طی انتشار اطلاعیه ای تمام مدارس و مقاطع تحصیلی شهر زاهدان را روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل اعلام کرد.

بنا بر این اطلاعیه تمامی مقاطع تحصیلی در شهر زاهدان به جز دانش آموزانی که دارای امتحان نهایی و یا آزمون کشوری هستند روز چهارشنبه تعطیل می باشند.

گفتنی است بارش برف از روز دوشنبه درنواحی مرکزی و جنوبی استان علاوه بر تعطیلی مدارس در روز سه شنبه موجب لغو پرواز های ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی زاهدان شد و برای دومین روز متوالی مدارس زاهدان را به تعطیلی کشاند.

بنا بر پیش بینی سازمان هواشناسی بارش برف در زاهدان و نواحی کوهستانی و همچنین رگبار باران در شمال و جنوب استان تا 24 ساعت آینده ادامه خواهد داشت.