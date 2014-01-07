افزايش 16 درصدي کشفيات جرائم در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبايي در جلسه‌اي که با حضور استاندار، معاون سياسي امنيتي استانداري و دادستان قم و همچنين روساي 10 کلانتري قم در سالن جلسات فرماندهي انتظامي استان قم برگزار شد، در سخناني خطاب به روساي کلانتري‌ها اظهار داشت: هدف مديريت کار، مديريت منابع و مديريت جرم اين است که با توان بالقوه ظرفيت قضايي و شوراي تامين استان،‌ اين توان بالقوه به فعل تبديل شود.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه مي‌بايست گشت‌ها در سطح شهر هدفمند باشد، افزود: اگر چه کشفيات پليس آگاهي در سال جاري نسبت به سال قبل 16 درصد افزايش داشته است اما انتظارات از اين پليس بالاست و بايد قدرت کشف افزايش پيدا کند.

فرمانده انتظامي استان قم با بيان اينکه قم به عنوان يک شهر شيعي است گفت: وجود بارگاه کريمه اهل بيت(ع)، مسجد مقدس جمکران و ساير اماکن مذهبي و همچنين مراکز علمي باعث شده تا حساسيت ها در اين استان بيشتر شود.

توجه ويژه ناجا در تأمين امنيت شب

استاندار قم نيز در سخناني با بيان اينکه حضور پليس در سطح شهر باعث پيشگيري از وقوع جرم مي‌شود، اظهار داشت: امروز در واقع نيروي انتظامي از يک قدرت، ابهت و عظمت خاصي برخوردار است.

حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش در ادامه با اشاره به اينکه مرز امنيت و ناامني مشخص نيست و اگر ناامني پيش بيايد دشمنان از آن سوء استفاده مي‌کنند، بر تامين بيش از پيش امنيت تاکيد کرد.

وی گفت: نيروي انتظامي مردان دليري هستند که از آب، خاک و مرزهاي کشور حفاظت مي‌کنند، امنيت امروز کشور ايران در منطقه خاورميانه باعث شده تا همه در سايه آرامش و امنيت به سر ببريم.

استاندار قم با ابراز خرسندي از هماهنگي و همدلي بين دادستاني و ناجاي استان قم اين امر را موجب ارتقاء امنيت استان قم دانست.

وی با اشاره به بازديد ميداني خود در چند روز گذشته و بررسي امنيت استان قم، حضور نيروهاي انتظامي در معابر شهر قم در طي روز را مطلوب ارزيابي نمود و خواستار توجه ويژه ناجا در تأمين امنيت شب شد.

حجت الاسلام صالحی منش در پايان بر اجراي طرح‌هاي امنيتي و انتظامي همچون طرح جمع آوري اراذل و اوباش و كشف و ضبط قاچاقچيان كالا از محورهاي مواصلاتي و سطح شهر تأكيد كرد.

بالاترين جرم در قم تخلفات راهنمايي و رانندگي است

دادستان قم نیز در این دیدار با بيان اينکه آمار جرائم خشن مدت‌هاست در قم صفر است؛ بالاترين جرم در استان قم را تخلفات راهنمايي و رانندگي عنوان کرد.

مصطفی برزگر گنجي به زائر پذير بودن استان قم اشاره کرد و افزود: به لطف الهي زائران قم احساس امنيت را با تمام وجود لمس مي‌کنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: امسال در امر مبارزه با مواد مخدر بيش از 7 تن و 500 کيلوگرم کشفيات داشته‌ايم که 95 درصد مربوط به ترانزيت مواد مخدر به دليل قرار داشتن استان در شاهراه مواصلاتي 17 استان کشور بوده است.

دادستان قم در خاتمه از عملکرد پليس مبارزه با مواد مخدر، پليس اطلاعات، پليس پيشگيري و يگان امداد فرماندهي انتظامي استان تقدير کرد.