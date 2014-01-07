هفتمین نمایشگاه دام و طیور و آبزیان در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی، صنایع و تجهیزات وابسته سه شنبه شب با حضور حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی، دارابی رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد.

در این نمایشگاه تخصصی 70 موسسه و شرکت تولید کننده داخلی از استانهای تهران، اصفهان، گلستان، قزوین، مازندران، فارس، گیلان و نمایندگان شرکت های خارجی از کشورهای هلند، اسپانیا، مالزی، دانمارک، آلمان، چین و ترکیه آخرین تولیدات و دستاوردهای تحقیقاتی خود را در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

همچنین 51 درصد این نمایشگاه به بخش دامپروری و نهاده ها، 34 درصد به تجهیزات دامپروری، 15 درصد به بخش دامپزشکی اختصاص یافته است و 14 درصد از مشارکت کنندگان هم در بخشهای علمی و تحقیقاتی مشغول فعالیت هستند.



این نمابشگاه با هدف ارائه توانمندی های شرکتهای تولیدی در بخش دام و طیور، افزایش اطلاعات عمومی، دریافت سفارش برای مشتریان جدید، معرفی کالاها، گسترش کانالهای توزیع و ایجاد نمایندگی، تبادل اطلاعات و تجربیات تولیدکنندگان، تحقیق و بازاریابی، ورود به بازارهای جدید، رقیب شناسی، سنجش توان رقابتی، از 17 دید ماه تا 20 دی ماه به مدت چهار روز برپاست.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از آن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صداوسیما دیدن کنند.



