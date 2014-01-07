اجرای 13 پروژه مهندسی در حوزه آب شهرستان گنبدکاووس در سال جاری

جواد تیموری شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان گنبدکاووس گفت: 4 پروژه دیواره سازی رودخانه به طول 530 متر بر روی گرگانرود، روی پل آخوند نوری زاد، چهلچای واقع در سایت مسکن مهر پیرحاجی چهل چای، در مسیر سارلی علیا و رودخانه اترک در داشلی برون انجام شده است.

وی افزود: همچنین 9 پروژه لایروبی و ساماندهی کانال ها و پل ها به طول 70 کیلومتر نیز در دست اجرا است.

تیموری خاطرنشان کرد: یک پروژه از محل اعتبارات ملی کنترل سیل به میزان 20 میلیارد ریال برای ساماندهی 2 کیلومتر از رودخانه چهل چای واقع در وستای قویلی – گدایجه در حال انجام است که از حساسترین نقاط شهرستان در ساماندهی رودخانه ها است.

وی اذعان کرد: 2 پروژه نیمه تمام نیز در مجاورت سایت مسکن مهر پیرحاجی و سارلی علیا جهت دیواره سازی در حال انجام است.

وی بیان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه ها متوقف است که در صورت تامین 160 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز عملیات آن ادامه خواهد یافت.

تیموری اظهار کارد: کار کارشناسی 22 طرح مهندسی رودخانه ها نیز انجام شده است که در صورت تامین اعتبار 70 میلیارد ریالی برآورد شده اجرای عملیات عمرانی آن ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی اعلام کرد: لایروبی و ساماندهی رودخانه برای پیشگیری از سیل کافی نمی باشد باید اقداماتی مانند مدیریت آبخیزداری بالادست و زیرحوزه ها که در ارتفاعات جنوبی از سمت غرب که دارای ارتفاع بالا و شیب تند می باشند به جلوگیری از سیلاب کمک خواهد کرد.

تیموری اضافه کرد: رعایت حریم قانونی رودخانه ها و عدم تجاوز به بستر آنها و همچنین کاشت نهال و درخت مانع از بروز سیلاب می شود.