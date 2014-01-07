کمیته بانوان و خانواده سرخه رسمیت پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عاشوری عصر سه شنبه در اولین نشست کمیته بانوان و خانواده شهرستان سرخه در محل سالن اجتماعات این فرمانداری با اشاره به اهمیت وجود فعالیت بانوان در جامعه اظهار داشت: بانوان نه تنها زنان جامعه هستند بلکه مادران خانواده نیز محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه سرخه از نظر فعالیت بانوان، می تواند بهترین رکورد دار باشد بیان داشت: ظرفیت های شهرستان سرخه باید به نحوی برنامه ریزی شود تا موجب پیشرفت حوزه بانوان شود.

معاون اداره کل بانوان و خانواده استانداری سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه دین شکل گرفته است و این ساختار می تواند در چارچوب مناسب معنا گیرد.

عبدوس با بیان اینکه خانه فرهنگ سرخه، افتر و لاسجرد بسیار پرجوش هستند افزود: کار گروه هایی نیز در گرمسار و سمنان فعالیت می کنند که بازوان کانون بانوان به شمار می آیند.

وی اظهار داشت: بانوان بیشترین محور در خانواده را بر عهده دارند و باید سعی کنند فعالیت های خود را تدریجی، هدفمند و مبتکرانه انجام دهند.

رئیس مدرسه علمیه خواهران شهرستان سرخه نیز در این نشست، حوزه علمیه را بهترین مرجع و پایگاه برای پاسخگویی به مسائل شرعی معرفی کرد و اظهار داشت: اهداف این حوزه تربیت طلاب مومن، متعهد و همچنین تربیت مبلغان، محققان و پژوهشگران تاثیر گذار است.

عربی بیان کرد: بهترین و وسیع ترین هدفی که می توانیم به آن برسیم تربیت مادران دینی و وارسته ای است تا توانند فرزندانی تاثیر گذار برای جامعه تربیت کنند.

وی رکن رکین خانواده را مادر خانواده معرفی کرد و گفت: در این راه نیاز به هم اندیشی، همکاری، هم فکری و حمایت مالی است تا بتوانیم بر تهاجم فرهنگی غلبه کنیم.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه نیز در این نشست اظهار داشت: طرح صبا سلامت بانوان در مرکز بهداشت و درمان شهرستان به اجرا در آمد که هدف اصلی آن ایجاد شناسنامه سلامت برای بانوان است و بازده سنی زیر 25 سال داشت.

دکتر موسوی در این خصوص بیان داشت: در حال حاضر بازده سنی در شناسنامه سلامت برداشته شد و تا 42 سال نیز پوشش داده می شود که با این روش غربالگیری و پیشگیری از بیماری ها بهتر صورت می گیرد.