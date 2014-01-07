تبیین وضعیت محیط زیست ایران به استانداران/ برنامه ملی ابتکار برای حل مشکل آلودگی هوای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در حاشیه نشست استانداران با وزیر کشور، اظهار داشت: گزارشی از وضعیت محیط زیست کشور در انواع مختلف آن مطرح کردم که این مسائل سطوح مختلف مشکلات استانداران را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه در این نشست مدیریت کلان استان با نگاه محیط زیست را مطرح کردم، افزود: این مدیریت برای توسعه پایدا در کشور ما در سطح منطقه‌ای باید با برنامه‌ای همگام با ملاحظات محیط زیست تدوین شود تا بتوانیم رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را با وجود ظرفیت‌های طبیعی داشته باشیم.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به مشکلات مربوط به آلودگی هوا اضافه کرد: باید ضوابط و ملاحظاتی را در این زمینه اجرا و پیاده کنیم که بنده در این نشست مسائل مربوط به آلودگی هوا را اشاره کرده‌ام.

ابتکار تصریح کرد: در شهرهای بزرگ بسیاری از مسائل مربوط به آلودگی هوا، گرد و غبار، آلودگی آب و خاک، فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها وجود دارد که تمام آن به نوعی به مسائل محیط زیست مربوط می‌شود و باید مورد توجه مدیریت استان‌ها قرار بگیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه توجه به مسائل محیط زیست در سطح برنامه‌ریزی، ارزیابی زیست‌محیطی و جلب مشارکت مردمی بسیار ضروری است، تاکید کرد: ما می‌توانیم نظارت دقیقی بر شرایط محیط زیست کشور داشته باشیم تا از این وضعیت دشوار کنونی خارج شده و شاخص سلامت را ارتقا دهیم.

معاون رییس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برای رفع چالش‌ها کدام مورد در اولویت است، گفت: برای رفع آلودگی هوا در تهران بزرگ برنامه‌ای ملی داریم که در جلسه هفته آینده شورای عالی محیط زیست آن را ارائه خواهیم کرد.

ابتکار با اشاره به مسئله آب در کشور افزود: ما در بسیاری از نقاط کشور متاسفانه‌ تالاب‌های مهمی داریم که با بحران خشکی مواجه شده که در این زمینه احیای تالاب‌ها و توجه به بحث آلودگی منابع آب که می‌تواند به یک تهدید جدی تبدیل شود از موضوعات اولویت‌دار ما است که آن را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه از استانداران درخواست کرده‌ایم که در این موارد با ما همراهی جدی‌تری داشته باشند، پیرامون بحران دریاچه ارومیه نیز گفت: این دریاچه همواره برای ما اولویت دارد و در این زمینه با دقت موضوع پارک ملی ارومیه را دنبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: اخیرا کارشناسان ما گزارشی را از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه ارسال کرده‌اند و در این زمینه آخرین سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها را به بخش‌های مختلف مرتبط اعلام کرده‌ایم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه همچنین بازگشت آب به آن، در سازمان محیط زیست تدابیری را پیگیری کرده‌ایم و امیدواریم شرایط بهتری را شاهد باشیم.

ابتکار در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا تلفات یوزپلنگ ایرانی زیاد شده ، در این زمینه چه اقدامی انجام خواهید داد، گفت: بخشی از این تلفات به تصادفات جاده‌ای مربوط می‌شود به همین منظور ما رسما از وزیر محترم راه درخواست کردیم که نقاط آسیب‌پذیر و حادثه‌خیز را شناسایی کرده و تدابیری برای آن اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: با بیان اینکه در این زمینه تکالیفی در گذشته بوده مبنی بر احداث سرعت‌گیر برای عبور حیوانات که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیافتاده و ما نیز تلاش می‌کنیم نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و علائم هشدار مورد نظر را در جاده قرار دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شکار غیرمجاز اضافه کرد: این موضوع مهمی است که مدیریت کلان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح را می‌طلبد که آن را از گذشته آغاز کرده‌ایم اما باید دوباره احیا کرد و آن را از سر گرفت.

وی همچنین افزود: باید نسبت به مدیریت سلاح‌ها و شکار غیر مجاز برنامه‌ریزی جدی صورت بگیرد تا دیگر از این اتفاق‌ها رخ ندهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان در واکنش به اینکه اخیرا یکی از شرکت‌های بیمه آمادگی خود را برای بیمه یوزپلنگ‌ها اعلام کرده است، گفت: ما علاقمندیم که این اتفاق خوب و بسیار مثبت محقق شود و از آنجایی که ما طرح حفاظت ویژه برای یوزپلنگ داریم، انجام بیمه آن‌ها نیز بسیار برای ما ارزشمند است و سعی می‌کنیم این موضوع را پیگیری کرده و نکات مربوط به آن را عملیاتی کنیم.