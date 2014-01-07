پوشش دینی پادزهر هجمه های فرهنگی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد طیبی عصر سه شنبه در گفتمان عفاف و حجاب افزود: رعایت حجاب و پوشش اسلامی که عامل مهمی در جلوگیری از خودنمایی زنان است از ورود زنان به ورطه مدها و پوشش های کاذب و غیر اسلامی جلوگیری می کند.

وی اظهارداشت: رعایت حجاب اسلامی نقش اساسی در حفظ نسل آینده و تامین سلامت آنان دارد چرا که زنان مربیان اصلی جامعه اند و انسان ها از دامن بانوان به رشد و کمال می رسند.

امام جمعه املش با بیان اینکه زنان با داشتن حجاب صحیح و کامل سعادت فرزندان آینده را تضمین می کنند، گفت: بانوان با رعایت هر چه بیشتر حجاب اسلامی گامی موثر برای رشد و تعالی جامعه بردارند و هرگز تحت تاثیر تحلیل ها و برداشت های نادرست و غیر اسلامی قرار نگیرند.

وی افزود: نخستين كار دشمنان در تهاجم فرهنگی دور كردن زنان و دختران از حجاب و متزلزل كردن خانواده است كه بانوان بايد با حفظ حجاب خود به دشمنان اجازه ندهند كه به اهداف شوم خود در جامعه دست پيدا كنند.

طیبی یادآورشد: حجاب در استحكام و تداوم هسته اصلي خانواده بسيار تاثيرگذار است و موجب ايجاد آرامش رواني و امنيت روحي در جامعه مي شود.