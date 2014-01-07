گشایش مسکن مهر پردیس در دهه فجر/2000 واحد مسکونی آماده در انتظار امکانات زیربنایی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ولی پور عصر سه شنبه در نشستی خبری که با حضور سید مهدی هدایت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، دیگر مسئولان این شرکت و جمعی از اصحاب رسانه های کشوری در محل کنفرانس های شرکت عمران برگزار شد، اظهار داشت: در فاز سه پردیس ماه ها از اتمام پروژه های اجرایی در سرفصل احداث واحدهای مسکونی می گذرد و اگر سایر ارگان ها در این خصوص به تعهدات خود عمل کنند، این مهم محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق سیاست های وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید باید واحدهایی در قالب مسکن مهر به مردم تحویل داده شود که به لحاظ امور زیربنایی و روبنایی تکمیل باشد؛ در حال حاضر با وجود آماده بودن دو هزار واحد مسکن مهر به دلیل عدم تکمیل امور زیرساختی، کار واگذاری صورت نگرفته است.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر 80 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر شهر جدید پردیس در قالب سایت های هفت گانه امور اجرایی خود را سپری می کنند.

ولی پور افزود: از مجموع 33 هزار و 335 واحد فاز 11 مسکن مهر پردیس با پیشرفت فیزیکی حدود 40 درصد 28 هزار و 733 واحد در مرحله پی ریزی، 24 هزار و 145 واحد در مرحله اسکلت، 24 هزار و 145 واحد در مرحله سقف و 21 هزار و 393 واحد در مرحله سفت کاری قرار دارد، همچنین در فاز 9 قدیم از مجموع سه هزار و 827 واحد با پیشرفت فیزیکی حدود 51 درصد، سه هزار و 827 واحد در مرحله پی ریزی، سه هزار و 76 واحد در مرحله اسکلت، سه هزار و 76 واحد در مرحله سقف و دو هزار و 229 واحد در مرحله سفت کاری قرار دارد، در فاز 9 جدید از مجموع سه هزار و 190 واحد با پیشرفت فیزیکی حدود 9 درصد، یک هزار و 45 واحد در مرحله پی ریزی، 424 واحد در مرحله اسکلت، 414 واحد در مرحله سقف و 251 واحد در مرحله سفت کاری قرار دارد، در فاز پنج از مجموع شش هزار و 232 واحد با پیشرفت فیزیکی حدود 14 درصد، پنج هزار و 271 واحد در مرحله پی ریزی، یک هزار و 176 واحد در مرحله اسکلت، یک هزار و 130 واحد در مرحله سقف و 181 واحد در مرحله سفت کاری قرار دارد، در فاز سه هشت هزار و 855 واحد با پیشرفت فیزیکی حدود 96 درصد، در فاز هشت از مجموع 27 هزار و 36 واحد با پیشرفت فیزیکی حدود 18 درصد، 18 هزار و 910 واحد در مرحله پی ریزی، 10 هزار و 210 واحد در مرحله اسکلت، 9 هزار و 664 واحد در مرحله سقف و 376 واحد در مرحله سفت کاری قرار دارد.

ایوانکی شهر جدید نیست؛ رشد اجرای مسکن مهر پردیس قابل قبول است

عضو جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به برخی اخبار انتشار یافته در بعضی خبرگزاری ها مبنی بر معرفی ایوانکی بعنوان شهر جدید اظهار داشت: برغم انتشار خبرهایی در زمینه معرفی ایوانکی بعنوان شهری جدید این منطقه به همراه شریف آباد زیرمجموعه شرکت عمران شهر جدید پردیس شمرده می شوند.

وی تصریح کرد: در ایوانکی نیز از مجموع 544 واحد با پیشرفت فیزیکی حدود 68 درصد، همه واحدها درمرحله پی ریزی، اسکلت، سقف و 357 واحد در مرحله سفت کاری قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: آغاز به کار بیش از 90 درصد واحدهای در حال احداث مسکن مهر پردیس از سال 91 آغاز شده، از این رو رشد امروز پروژه های این شهر نسبت به فاکتور زمانی یاد شده عددی قابل قبولی محسوب می شود.

وعده های زمانی پیشین در خصوص اتمام طرح های پردیس درست نبود

ولی پور اضافه کرد: آن بازه های زمانی یکساله ای که از سوی برخی مسئولان بعنوان موعد تحویل واحدهای مسکونی شهر جدید پردیس رسانه ای می شد، صحیح نبود و جای بررسی بیشتری داشت.

عضو جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به دشواری های اجرای پروژه ساخت و ساز در این شهر خاطرنشان کرد: کار اجرایی در سرفصل انبوه سازی در پردیس تفاوت هایی با دیگر نقاط کشور دارد که اجرای 19 و نیم میلیون مترمکعب عملیات خاکی در سایت "کوزوپارس" و اجرای 30 کیلومتر عملیات راهسازی در فاز 11 خود گواهی بر این مدعی و ارقامی قابل تأمل هستند.

وی ادامه داد: شرکت عمران شهر جدید پردیس در سرفصل طرح های زیربنایی و روبنایی در حال اجرا نیز احداث شبکه آبرسانی، ساخت تصفیه خانه و ... را در دستور کار قرار داده و در امور روبنایی نیز ساخت 297 مدرسه، 37 واحد درمانی، 58 مکان مذهبی و 420 واحد تجاری پیش بینی شده که بخشی از آنها افتتاح و بخشی دیگر مراحل ساخت خود را سپری می کنند.