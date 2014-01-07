مصری ها همه پرسی قانون اساسی را تحریم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الاوسط، یوسف القرضاوی از مصری های در داخل و خارج این کشور خواست که همه پرسی قانون اساسی جدید مصر را تحریم کنند.

در فتوای قرضاوی آمده است: شرکت در همه پرسی موقعیت کودتاچیان را قوی می کند و قانون اساسی که همه پرسی قرار است درباره آن انجام شود سندی باطل است.

وی بیان کرد: مشارکت در همه پرسی قانون اساسی یا هر اقدامی که نیروهای کودتاچی را تقویت و به آنها مشروعیت بخشد یا حضور آنها را در قدرت طولانی کند و موجب قوی شدن آنها شود حرام است.

قرضاوی اعلام کرد: این سندی که آن را قانون اساسی می نامند فاقد مشروعیت است زیرا از سوی کسانی تدوین شده که مشروعیت ندارند و تدوین کنندگان آن نمایندگان کودتاچیان هستند. چه تضمینی در قبال نتایج این همه پرسی وجود دارد و شفافیت آن در هاله ای از ابهام قرار دارد به ویژه که نتایج انتخابات سابق مورد بی توجهی قرار گرفته است و نمایندگان بازداشت و وزیران پشت میله های زندان قرار گرفته اند.

وی افزود: قانون اساسی قدرت یک فرد را زیاد می کند. هرآنچه که بر اساس باطل به وجود آمده است باطل است و هر آنچه که بر اساس جهالت بنا شده باشد بیهوده و عبث و اهانت به اراده ملت مصر است.

شایان ذکر است این فتوای یوسف قرضاوی یک روز قبل از شروع همه پرسی در خارج کشور و چند روز قبل از انجام این همه پرسی در مصر در اواسط ماه جاری میلادی است.