  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۰۹

سالاری:

بارش برف برای سومین روز مدارس کرمان را به تعطیلی کشاند/ آغاز به کار ادارات کرمان با دو ساعت تاخیر

کرمان – خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان از تعطیلی مدارس برخی نقاط کرمان در اثر بارش شدید برف در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سالاری سه شنه شب در جمع خبرنگاران گفت: در پی بارش دید برف و کاهش محسوس دمای هوا در نقاط مختلف استان، فردا چهارشنبه مدارس در برخی شهرستان های استان تعطیل هستند.

وی ادامه داد: مدارس در شهربابک، رابر، رفسنجان، کوهبنان، کرمان، زرند، سیرچ، شهداد و راور در سه مقطع تحصیلی تعطیل هستند.

سالاری تصریح کرد: همچنین مدارس ابتدایی در سیرجان، بم و ریگان نیز فردا تعطیل اعلام شده اند.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: صبح چهارشنبه اطلاعات تکمیلی در این خصوص مخابره می شود.

همچنین طبق اعلام مسئول روابط عمومی استانداری کرمان، ادارات کرمان، بردسیر، زرند، رفسنجان و شهربابک نیز با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.
 

