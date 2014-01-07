بارش برف برای سومین روز مدارس کرمان را به تعطیلی کشاند/ آغاز به کار ادارات کرمان با دو ساعت تاخیر

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سالاری سه شنه شب در جمع خبرنگاران گفت: در پی بارش دید برف و کاهش محسوس دمای هوا در نقاط مختلف استان، فردا چهارشنبه مدارس در برخی شهرستان های استان تعطیل هستند.

وی ادامه داد: مدارس در شهربابک، رابر، رفسنجان، کوهبنان، کرمان، زرند، سیرچ، شهداد و راور در سه مقطع تحصیلی تعطیل هستند.

سالاری تصریح کرد: همچنین مدارس ابتدایی در سیرجان، بم و ریگان نیز فردا تعطیل اعلام شده اند.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: صبح چهارشنبه اطلاعات تکمیلی در این خصوص مخابره می شود.

همچنین طبق اعلام مسئول روابط عمومی استانداری کرمان، ادارات کرمان، بردسیر، زرند، رفسنجان و شهربابک نیز با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

