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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۱۲

صقری با مهر مطرح کرد؛

دستاوردهای دام و طیور کشور در نمایشگاه تخصصی قزوین عرضه می شود

دستاوردهای دام و طیور کشور در نمایشگاه تخصصی قزوین عرضه می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با برپایی هفتمین نمایشگاه دام و طیور زمینه انتقال تجربیات تولیدکنندگان و ارائه آخرین دستاوردهای این صنعت در استان به متخصصان و علاقمندان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صفری سه شنبه شب در حاشیه افتتاح هفتمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و صنایع و تجهیزات وابسته که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد در گفتگو با خبرنگار مهر  اظهارداشت: خوشبختانه در سالهای اخیر با حمایت از تولیدات داخلی زمینه شکوفایی توانمندی های داخلی در بخشهای مختلف فراهم شده است.

وی افزود: ساخت و تولید جت هیتر مخصوص مرغداری ها و گلخانه ها، انتشارات تخصصی علوم دامی و دامپزشکی، فرآوری دانه های روغنی، تولید دستگاههای شیردوش ثابت و سیار، تجهیزات دامپروری و کشاورزی، تولید وسایل مرغداری، تولید مکمل ها و کنسانتره، افزودنی های خوراک دام و طیور، آبزیان، طراحی و تولید انواع دستگاههای بسته بندی علوفه و داروهای دامی در این نمایشگاه ارائه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد: ساخت انواع تحهیزات مرغداری ها، پرورش پولت، خوراک دان، پسته، کشاورزی، تخم مرغ، تولید سیستم های سرمایشی و گرمایشی، صنعتی، اتوماسیون مرغداری از جمله دیگر زمینه های فعالیت مشارکت کنندگان در این نمایشگاه است.

صفری بیان کرد: امیدواریم برپایی این گونه نمایشگاههای تخصصی بتواند ضمن جلب رضایت متخصصان و کارشناسان زمینه تبادل تجربه تولیدکنندگان سراسر کشور را فراهم کند و مردم نیز با توانمندی های این بخش بیشتر آشنا شوند.

هفتمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی، صنایع و تجهیزات وابسته تا 20 دی ماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برای بازدید عموم دایر است.

 

کد مطلب 2210042

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