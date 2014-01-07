به گزارش خبرنگار مهر ، نسیم صادقی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: عمده فعالیت شرکت توسعه نیشکر و شرکت های زیر مجموعه آن تولید شکر و در همین راستا در سال گذشته 379 هزار تن شکر در این کارخانجات تولید شده که این میزان بیش از 30 تولید کشور بوده است.

وی افزود: در برنامه امسال این شرکت و با در نظر گرفتن نوع برداشت از مزارع، پیش بینی شده است که 500 هزار تن برداشت در استان داشته باشیم و تا اکنون نیز حدود 38 درصد از این میزان برداشت شده است.

صادقی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، میزان برداشت محصول نیشکر استان خوزستان در سال جاری معادل برداشت کل شرکت های چغندری در کشور خواهد بود.

تامین 25 درصد شکر کشور در خوزستان

وی با بیان اینکه، مصرف شکر در کشور به میزان دو میلیون و 100 هزار تن می رسد و به همین منظور ما نیازمند واردات یک میلیون تن از این محصول هستیم، اظهار کرد: در این زمان استان خوزستان تقریبا 25 درصد از نیاز کل کشور به شکر را تامین می کند.

مدير عامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان تصریح کرد: اولویت اول شرکت توسعه نیشکر، تامین شکر مورد نیاز استان است سپس ظرفیت آزاد این محصول به سایر استانها فرستاده می شود.

صادقی با اشاره بر اینکه، همه محصولات تولید شده توسط شرکت توسعه نیشکر تصفیه می شوند، گفت: به همین منظور در سال گذشته حدود صد هزار تن شکر را تصفیه کرده ایم.

وی افزود: کل مزارع زیر کشت سال گذشته که در زمان حاضر برداشت آن صورت می گیرد به 84 هزار هکتار می رسد و در سال جاری نیز 81 هزار هکتار سطح زیر کشت داریم که ده ها هزار هکتاراز آن آیش می شوند.

صادقی با تاکید بر اینکه، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال زراعی 93 حدود 70 هزار هکتار سطح زیر کشت در استان خواهیم داشت، عنوان کرد: 75 تن در هکتار راندمان شرکت نیشکر در سال جاری است که البته این میزان مورد قبول ما نیست به همین منظور در تلاش هستیم تا این عدد به 100 تن در هکتار برسد. این نکته نیز قابل ذکر است که این میزان راندمان در هکتار تحت تاثیر شوری آب قرار گرفته است.

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان با بیان اینکه، میزان شوری آب زراعی در هفت تپه دو و نیم برابر شده است اظهار کرد: شرکت توسعه نیشکر جدا از کشت نیشکر 28 هزار هکتار سطح زیر کشت سایر محصولات کشاورزی دارد و این مسئله از هر جهت برای استان خوزستان مناسب است.

ارزان ترین و بزرگ ترین تولید کننده الکل طبی در کشور

وی با اشاره بر تولید 28 میلیون لیتر الکل طبی در این شرکت عنوان کرد: پیش بینی شده است که در سال جاری این میزان تولید به 31 میلیون و 500 هزار لیتر برسد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که الکل تولید این شرکت به سایر کشورهای دنیا نیز صادر می شود.

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان افزود: شرکت توسعه نیشکر ارزان ترین و بزرگ ترین تولید کننده الکل طبی در کشور محسوب می شود.

صادرات خمیرمایه به خارج

صادقی با اشاره به صادرات خمیر مایه به دو کشور عراق و افغانستان عنوان کرد: دراین زمینه شرکت توسعه نیشکر توان تولید هشت هزار تن خمیر مایه در سال را داراست.

وی تصریح کرد: یک واحد تولید خوراک دام در استان احداث شده است که این واحد صنعتی در سال گذشته حدود 31 هزار تن خوراک دام تولید کرده است.

صادقی با تاکید بر رشد کارخانه تولید MDF این شرکت عنوان کرد: در این کارخانه 52 هزار متر مکعب قطعه تولید شده است و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال جاری این میزان به 100 متر مکعب تولید خواهد رسید.

مدير عامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان اظهار کرد: عدم نفوذ آب و آفت در محصولاتMDF تولید این کارخانه از مزایایی است که در ساخت این محصولات از آن استفاده می شود و کارخانه تولید آن نیز در استان احداث و اکنون نیز در حال فعالیت است.

تولید شکرهای طعم دار به زودی

وی تولید شکرهای طعم دار را از طرح های جدید شرکت توسعه نیشکر عنوان کردو افزود: این شکر ها در طعم ها متنوعی مانند وانیلی و دارچینی تولید خواهند شد. همچنین این محصول به مرحله تولید رسیده و هر زمان که مجوزهای مورد نیاز صادر شوند به بازار عرضه خواهد شد.

صادقی، شکر قهوه ای و فارماشوگر را محصولات جدید تولید این شرکت برشمرد و تصریح کرد: فارماشوگر نوعی از شکر است که خاصیت دارویی دارد و به صورت معمول از سایر کشورها به ایران وارد می شود و این محصول تا مهرماه سال آینده به مرحله تولید می رسد.

مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان تولید 20 میلیون لیتر الکل سوختی را از جمله برنامه ای آینده شرکت توسعه نیشکر عنوان کرد و گفت: این محصول دارای خلوص بالا و درصد آب پائینی است و با بنزین مخلوط می شود و خریداران عمه این محصولات شرکت های نفتی هستند.