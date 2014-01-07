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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۳۴

بعد از گذشت 12 سال ؛

لایحه بودجه کل کشور در موعد مقرر قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

لایحه بودجه کل کشور در موعد مقرر قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

رشت – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه کل کشور برای نخستین بار بعد از گذشت 12 سال در موعد مقرر قانونی به خانه ملت ارائه شد.

غلامعلی جعفر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لایحه بودجه سال آینده با 39 رای موافق، پنج رای مخالف و یک رای ممتنع  در کمیسیون تلفیق  مجلس شورای اسلامی  تصویب شد.

وی اظهارداشت: این نخستین  بار هست  که لایحه بودجه با 87 درصد آرای نمایندگان  در کمیسیون  تلفیق به تصویب  می رسد.

عضو ثابت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: دولتمردان در گذشته  به هر دلیل  لایحه بودجه  را در زمان قانونی خود به مجلس ارائه نمی کردند و فرصت نقد و بررسی از نمایندگان مردم گرفته می شد اما دولت تدبیر و امید بودجه را در زمان قانونی به خانه ملت  ارائه داد.

وی اذعان داشت: مردم بعد از سال 1380 خاطرات خوشی از رعایت قانون در کشور ندارند.

جعفرزاده تصریح کرد: کمیسیون تلفیق از تمامی اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و  همچنین دو نفر از هر کمیسیون مجلس تشیکل شده است.

وی در ادامه مجموع اعضای کمیسیون تلفیق را  55 نفر  اعلام کرد و  افزود: لایحه بودجه سال 1393 ضمن عملیاتی بودن از شفافیت لازم نیز برخوردار است.

 

کد مطلب 2210051

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