لایحه بودجه کل کشور در موعد مقرر قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

غلامعلی جعفر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لایحه بودجه سال آینده با 39 رای موافق، پنج رای مخالف و یک رای ممتنع در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی اظهارداشت: این نخستین بار هست که لایحه بودجه با 87 درصد آرای نمایندگان در کمیسیون تلفیق به تصویب می رسد.

عضو ثابت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: دولتمردان در گذشته به هر دلیل لایحه بودجه را در زمان قانونی خود به مجلس ارائه نمی کردند و فرصت نقد و بررسی از نمایندگان مردم گرفته می شد اما دولت تدبیر و امید بودجه را در زمان قانونی به خانه ملت ارائه داد.

وی اذعان داشت: مردم بعد از سال 1380 خاطرات خوشی از رعایت قانون در کشور ندارند.

جعفرزاده تصریح کرد: کمیسیون تلفیق از تمامی اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین دو نفر از هر کمیسیون مجلس تشیکل شده است.

وی در ادامه مجموع اعضای کمیسیون تلفیق را 55 نفر اعلام کرد و افزود: لایحه بودجه سال 1393 ضمن عملیاتی بودن از شفافیت لازم نیز برخوردار است.