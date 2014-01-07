نمایشگاه گُل در ساری دایر شود/ اجرای طرح هر محله یک پارک

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری شامگاه سه شنبه در نشست با هیئت مدیره سازمان پارکهای شهرداری افزود: افزایش سرانه فضای سبز شهری نیازمند شناسایی ظرفیتها و بررسی دقیق علمی است که باید در این حوزه اقدام شود.

وی با اشاره به اهمیت فضای سبز را در شهر بسیار مهم برشمرد و خواستار توجه بیش از پیش به این موضوع شد.

كلانتري عضو هيأت مديره سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري نیز طرح هر محله یک پارک را از جمله طرح های در دست اقدام بیان کرد و خواستار تقویت تجهیزات و نیروی انسانی سازمان شد.

جمال باقري رئيس شوراي شهر ساري نيز استفاده از گونه های بومی و مناسب را برای فضاهای سبز شهر ضروری برشمرد و گفت: باید برای توسعه فضای سبز برنامه ای مدون و اصولی طراحی شود.

عليجان شمشيربند نماينده شوراي شهر در شوراي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نیز آموزش شهرواندان و توسعه گلخانه را در شهر ضروری دانست و گفت: برای توسعه فضای سبز باید با بخش های مختلف از جمه آموزش و پرورش همکاری لازم صورت گیرد.

مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري نیز از افزایش یک هکتاری فضای گلخانه ای خبر داد و گفت: همچنین 600 متر به فضای سبز سرپوشیده افزوده می شود.

عباسعلی رجبی، از كمبودهاي مالي سازمان گله كرد و اظهار داشت :اين امر باعث شد بسياري از ظرفيت ها شكوفا نشود، درحاليكه فضاي سبز براي طراوت شهر و نشاط شهروندان ضروري است.