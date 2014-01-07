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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۲۲:۰۱

جعفری:

نمایشگاه گُل در ساری دایر شود/ اجرای طرح هر محله یک پارک

نمایشگاه گُل در ساری دایر شود/ اجرای طرح هر محله یک پارک

ساری - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر ساری، برپایی نمایشگاه و فروشگاه گل با فضای سنتی را در شهر از جمله نیازهای منطقه برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری شامگاه سه شنبه در نشست با هیئت مدیره سازمان پارکهای شهرداری افزود: افزایش سرانه فضای سبز شهری نیازمند شناسایی ظرفیتها و بررسی دقیق علمی است که باید در این حوزه اقدام شود.

وی با اشاره به اهمیت فضای سبز را در شهر بسیار مهم برشمرد و خواستار توجه بیش از پیش به این موضوع شد.

كلانتري عضو هيأت مديره سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري نیز طرح هر محله یک پارک را از جمله طرح های در دست اقدام بیان کرد و خواستار تقویت تجهیزات و نیروی انسانی سازمان شد.

جمال باقري رئيس شوراي شهر ساري نيز استفاده از گونه های بومی و مناسب را برای فضاهای سبز شهر ضروری برشمرد و گفت: باید برای توسعه فضای سبز برنامه ای مدون و اصولی طراحی شود.

عليجان شمشيربند نماينده شوراي شهر در شوراي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نیز آموزش شهرواندان و توسعه گلخانه را در شهر ضروری دانست و گفت: برای توسعه فضای سبز باید با بخش های مختلف از جمه آموزش و پرورش همکاری لازم صورت گیرد.

مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري نیز از افزایش یک هکتاری فضای گلخانه ای خبر داد و گفت: همچنین 600 متر به فضای سبز سرپوشیده افزوده می شود.

عباسعلی رجبی، از كمبودهاي مالي سازمان گله كرد و اظهار داشت :اين امر باعث شد بسياري از ظرفيت ها شكوفا نشود، درحاليكه فضاي سبز براي طراوت شهر و نشاط شهروندان ضروري است.

کد مطلب 2210060

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