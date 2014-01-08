1500 تن ذرت دانه ای در شهرستان مهران برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق الیاسی صبح چهارشنبه در جمع کشاورزان مهرانی اظهار دشت: شهرستان مهران یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی در استان ایلام است.
وی بیان داشت: ذرت دانه ای به عنوان یک محصول مهم در شهرستان طی سالهای اخیر مورد توجه کشاورزان شهرستان قرار گرفته که نسبت به کشت این محصول اقدام می کنند.
این مسئول عنوان کرد: هم اکنون برداشت ذرت دانه ای در شهرستان مهران پایان یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران گفت: کشاورزان مهرانی یک هزار و 500 تن ذرت دانه ای را از زمین های کشاورزی خود برداشت کردند.
الیاسی افزود: در سال جاری 340 هکتار از زمین های کشاورزی مهران به زیر کشت ذرت دانه ای رفته اند.
وی ادامه داد : ارزش اقتصادی این مقدار ذرت دانه ای 11 میلیارد ریال است.
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