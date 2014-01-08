سوداگر مرگ با سه کیلوگرم تریاک در زنجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ مختار شیرمحمدی افزود: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و در پی کسب اخباری مبنی بر اینکه فردی با هویت مشخص قصد انتقال مواد مخدر را به شهر زنجان دارد این مهم در دستورکار قرار گرفت.



وی یادآورشد: با اطلاع موضوع بلافاصله چند اکیپ از ماموران پلیس در ورودی های مختلف شهر بصورت نامحسوس مستقر شدند و پس از مدت ها انتظار متهم در محور زنجان - بیجار شناسایی و توسط ماموران متوقف شد.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: دربازرسی ازخودرو متهم مقدارسه کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط و متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.



سرهنگ شیر محمدی به اجرای طرح تشدید برخورد با تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر در سطح این استان اشاره کرد و گفت:با اجرای این طرح عرصه بر سوداگران مرگ تنگ تر می شود.



وی یادآورشد: تشدید مبارزه با شبکه های توزیع موادمخدر، کنترل مبادی ورودی و خروجی، مبارزه با پولشویی و اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده از مهمترین برنامه هایی است که پلیس مبارزه با موادمخدر استان برآنها تاکید دارد.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان،با تقدیر از همکاری مردم در مبارزه با این بلای خانمانسوز،تصریح کرد: با همکاری مردم و اجرای کامل این برنامه ها گامهای بسیار موثری در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر برداشته شده است.

دو هزار داوطلب در آزمونهای ادواری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان حضور یافتند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: در10ماهه سالجاری بیش از دو هزار نفردرآزمون های ادواری استان زنجان شرکت نموده اند .



قاسم صیادی گفت: در راستای برنامه عملیاتی سند راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، آزمون ادواری در10ماهه سالجاری براساس تقویم وبرنامه زمانبندی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور درسه مرحله درماههای خرداد ،مرداد وآبان سالجاری همزمان با سراسرکشوردر نیز برگزار شد که در این مدت دو هزار و 169 داوطلب در این آزمونها حضور داشتند.



وی با اشاره به اینکه آزمون ادواری استان زنجان در هفت حوزه در شهرستان‌های زنجان، ابهر ، خدابنده، طارم، خرم‌دره و ماهنشان وایجرود برگزار می گردد، افزود: این آزمون در دو گروه خواهران و برادران و دربیش از65حرفه مختلف فنی وخدماتی بصورت سراسری می باشد.



مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان تاکید کرد: کلیه مراحل برگزاری این آزمون بصورت الکترونیکی و از طریق پورتال وسایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به نشانی www.advari.irantvto.ir انجام می پذیرد.



صیادی با بیان اینکه یک هزار و 543 نفر از آقایان و 626نفر از خانمها در آزمون ادواری شرکت کردند، افزود: بیشترین شرکت‌کنندگان این آزمون درحوزه شهر زنجان به تعداد956 نفر و کمترین آن مربوط به حوزه شهرستان طارم به تعداد50 نفر بوده است.



وی تصریح کرد: درمجموع 48% داوطلبین درسطح استان درآزمون ادواری قبول شده اند.

