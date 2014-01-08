به گزارش خبرگزاری مهر، فريده قوي پنجه مجري طرح و رئیس پژوهشکد انرژی در اين خصوص اظهار داشت: استفاده از اين طرح در صنعت نفت باعث بهبود كيفيت نفت خام و تركيبات مياني با شكست تركيبات سنگين تر به ملكول هاي سبك‌تر مي شود.

وي افزود: از نظر محيط زيست نيز استفاده از روش بيوتكنولوژي به عنوان يك فرآيند دوستدار محيط زيست، كم هزينه و ايمن در فرآيند پالايش نفت از اهميت ويژه اي برخوردار است.

رئيس پژوهشكده انرژي گفت: در حال حاضر در دنيا مطالعات فراواني براي استفاده از بيو تكنولوژي در صنعت نفت انجام شده و در حال انجام است وتحقيق در اين زمينه در كشور برای به دست آوردن دانش بومي در صنعت نفت ايران و كاهش وابستگي علمي و فناوري و كاهش واردات كاتاليست هاي گران قيمت شيميايي، حائز اهميت است.

وي تصریح كرد: در اين زمينه، هدف اصلي بر اين است تا هيدروكربن‌هاي سنگين را با استفاده از روشهاي زيستي به ملكول هاي سبك تر تجزيه كرد به طوري كه در ادامه بتوان از اين توانايي در فرايندهاي پالايش نفت و خصوصا در كراكينگ هيدروكربن‌هاي سنگين استفاده نمود.

قوی پنجه در پایان گفت: اين رابطه پروژه هاي متعددي در اين مركز انجام گرفته است و نتايج اطمينان بخشي حاصل شده است، افزايش تركيبات شاخه دار، تركيبات سيكليك و تركيبات غير اشباع در خوراك نفتي تيمار شده نشان از تاثير مثبت روش زيستي در بهبود ارزش حرارتي برش نفتي دارد.