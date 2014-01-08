تبعیت نکردن از قانون کویرنورد بیرجندی را به کام مرگ برد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد‌رضا سرمد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه کشته شدن کویر نورد بیرجندی اظهارکرد: این حادثه در 11 دی ماه جاری در ساعت 18 و 50 دقیقه در دهانه رتیل منطقه شمال شهداد در حوزه استحفاظی پاسگاه امیرآباد راور کرمان بر اثر انفجار مین رخ داده است.

وی عنوان کرد: با بررسی های انجام شده مشخص شد دو دستگاه خودرو با هشت نفر سرنشین بدون هماهنگی با مبادی ذیربط و بدون کسب مجوز اقدام به کویرنوردی در منطقه کویر لوت و حومه کرده اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در انجام این کویر نوردی یکی از خودروها روی مین رفته و دچار انفجار شده که بر اثر آن یک کویر نورد به نام "امیر طالبی ‌گل" به سبب شدت جراحات فوت کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه این حادثه در حوزه استحفاظی راور کرمان بوده است، تصریح کرد: عوامل انتظامی خراسان جنوبی به سبب همکاری در محل حادثه حاضر شده و با تعامل صورت گرفته در راستای تسریع در حمل جسد که یکی از شهروندان خراسان جنوبی بوده اقدامات لازم انجام شد.

سرهنگ سرمد با بیان اینکه متوفی و همراهان وی نسبت به دریافت مجوزهای لازم از مبادی ذیربط اقدام نکرده بوده‌اند، ادامه داد: در صورت اطلاع به هیچ عنوان مجوز تردد به مناطق آلوده برای این افراد صادر نمی‌شد.

وی بیان داشت: به استناد دستور العمل ماونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی در 13 اردیبهشت‌ماه سال گذشته برابر ماده چهار این نامه ورود به کویر مستلزم طی کردن مراحلی بوده که باید موضوع تردد و ورود به کویر در کمیته‌ای که در محل فرمانداری برای این موضوع تشکیل شده مطرح شده و پس از بررسی و تایید محتوای موضوع توسط این کمیته ورود انجام شود.

وی در مورد اظهارات مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی مبنی بر جلوگیری از تردد نیروهای امداد نیز بیان کرد: با توجه به آلوده بودن محل و امکان بروز حادثه برای عوامل اورژانس و هلال احمر و کمک ‌رسانی به مصدومان احتمالی از ورود خودرو امدادی به محدوده مورد نظر ممانعت به عمل آمده است.

به گفته وی در این حادثه تخلف تیم کویر نورد و تبعیت نکردن از قانون موجب بروز این حادثه شده است.