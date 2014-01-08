25 میلیارد ریال از محل موقوفات همدان برای اجرای نیت واقف هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حسن رضوی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه اوقاف و امور خیریه دو وظیفه بر عهده دارد، اظهار داشت: حفظ و نگهداری از موقوفات و رسیدگی به امور مربوط به امامزادگان از وظایف اوقاف است.

وی با بیان اینکه برای امامزادگان باید طرح جامع تعریف شود، ابراز داشت: پس از تصویب طرح جامع عملیات عمرانی امامزادگان آغاز می شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه 700 موقوفه شامل مساجد، حسنیه ها در شهرستان همدان وجود دارد، بیان کرد: در مجموع 168 موقوفه در شهرستان همدان وجود دارد و باقی مانده حسینیه ها و مساجد هستند.

حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه 48 امامزاده در شهرستان همدان و فامنین وجود دارد، ابراز داشت: موقوفاتی در همدان وجود دارند که درآمدزا و دارای هفت هزار و 800 رقبه هستند.

وی با بیان اینکه اولویت نخست اوقاف امسال سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه است، عنوان کرد: باید اطلاعات همه موقوفات وارد این سیستم شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه در دو سال اخیر همه اطلاعات موقوفات، مساجد، حسینیه ها و رقبات وارد سیستم جامع شده است، ابراز داشت: همچنین اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی مانند هیئت امناء، خادمین، مستاجران موقوفات و غیره وارد سامانه شده است.

حجت الاسلام حسن رضوی با بیان اینکه تنظیم اسناد اجاره به صورت سیستمی انجام می شود، اظهار داشت: همه امورات مالی نیز از طریق این سیستم راه اندازی می شود و این سیستم در هیچ یک از استان های کشور اجرایی نشده است.

برای نخستین بار 250 وقفنامه ارزشمند مطالعه شد

وی با بیان اینکه برای نخستین بار 250 وقفنامه ارزشمند با همکاری کارشناسان حقوقی و ثبتی مطالعه شد، بیان کرد: این وقفنامه ها پس از مطالعه، بازنویسی و تایپ شد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه بازنویسی وقفنامه ها موجب می شود که در دادگاه ها اجرای نیات واقف به راحتی خوانده شود، ادامه داد: همه نیات وقفنامه ها احصا شدند.

حجت الاسلام رضوی افزود: از نیات واقفان 370 زیر مجموعه در قالب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و غیره تعریف شد.

وی درخصوص طرح GIS بقاع متبرکه گفت: مقرر شد 50 درصد اجرای طرح GIS در سال جاری انجام شود که خوشبختانه این مهم محقق شد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه برای اجرای نیات واقفان خیر اندیش باید اجرا بهای موقوفات به اوقاف پرداخت شود، ادامه داد: افرادی که املاک و اموال موقوفات را در اختیار دارند برای تنظیم سند اجاره به اوقاف مراجعه کنند.

حجت الاسلام حسن رضوی با بیان اینکه در دو سال اخیر در دادگاه ها 20 مورد از موقوفات احقاق حقوق شدند، بیان کرد: در شهر همدان املاک و مستقلات موقوفه ای وجود دارند که نیازمند به اخذ سند مالکیت هستند.

سه پروژه در همدان برای سرمایه گذاری در موقوفات تعریف شده است

وی با بیان اینکه سیاست امسال اوقاف سرمایه گذاری بر املاک موقوفه است، ابراز داشت: سه پروژه در همدان برای سرمایه گذاری در موقوفات تعریف شده است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه یکی از پروژه ها ساخت مجتمع تجاری خدماتی در شهرک مدنی است، ادامه داد: این پروژه در موقوفه بهاالملک با مساحت سه هزار و 200 متر مربع ساخته می شود.

حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه دو پروژه مسکونی هفت واحدی در نطقه ای دیگر از شهر تعریف شده است، ابراز داشت: با این پروژه ها می توانیم از محل سرمایه گذاری ارزش دارایی را بیشتر کنیم.

وی با بیان اینکه ساخت یک مجتمع تجاری در انتهای خیابان اکباتان نیز در دستور کار است، افزود: این پروژه مرحله اخذ سند مالکیت را طی می کند.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه اوقاف امسال برای اجرای نیات واقفان برنامه های خوبی برگزار کرد، اضافه کرد: درآمد موقوفات براساس نیت واقف هزینه شد.

حجت الاسلام حسن رضوی به طرح پیوندآسمانی اشاره کرد و ادامه داد: به 20 زوج از محل موقوفاتی که نیات آنها امر ازدواج بود کمک هزینه ازدواج پرداخت شد.

وی در خصوص طرح میقات الرضا نیز گفت: افراد نیازمندی که تاکنون به مشهد مقدس مشرف نشده بودند با اجرای نیات موقوفاتی که برای این امر وقف شده بودند به مشهد اعزام و برنامه های فرهنگی نیز در سفر برای آنها انجام شد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه طرح مهر تندرستی نیز برای تهیه دارو و درمان نیازمندان است، بیان کرد: درآمد موقوفات با نیت دارو و درمان برای اجرای این طرح استفاده می شود.

حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه در 9 ماهه امسال از محل درآمد موقوفات 250 مبلغ اعزام شدند، ادامه داد: باید مردم را به ایجاد وقف های جدید تشویق کنیم.

وی با بیان اینکه امسال شش وقف جدید در شهرستان همدان داشته ایم، اظهار داشت: در 9 ماه امسال از محل موقوفات بیش از 25 میلیارد و 912 میلیون ریال اجرای نیت داشته ایم که این مبلغ در طول سال گذشته بیش از 16 میلیارد و 362 میلیون ریال بوده است.

امسال 140 میلیون تومان از درآمد موقوفات به مساجد شهر همدان کمک شد

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه در سال گذشته 170 میلیارد ریال به مساجد همدان کمک شد، بیان کرد: در 9 ماه امسال 140 میلیون تومان از درآمد موقوفات به مساجد شهر همدان کمک شد.

حجت الاسلام حسن رضوی در ادامه به اقدامات عمرانی امامزادگان همدان اشاره و بیان کرد: امسال طرح جامعی برای امامزاده کوه ترسیم شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 15 میلیارد ریال برای امامزادگان همدان هزینه شده است، ادامه داد: در 9 ماهه امسال 12 میلیارد ریال برای امامزادگان همدان هزینه های عمرانی انجام شده است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه یکی از برنامه های انجام شد مسابقات قرآن کریم بود، ابراز داشت: نفرات نخست و دوم برخی رشته ها در مرحله استانی مسابقات قرآنی از شهر همدان بوده اند.

حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه طرح حفظ قرآن کریم از اولویت های اوقاف و امور خیریه است، ادامه داد: مربیان طرح حفظ قرآن کریم آموزش های لازم را در قم می بینند.