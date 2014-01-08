به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبري در ديدار با شهردار بغداد اظهار كرد: آب و هواي قم با شرايط جوي بغداد و كاظمين تناسب دارد و ميتوان در اين زمينه همكاري خوبي ميان مجموعه مديريتهاي شهري داشت.
وي افزود: تناسب فرهنگي ميان مردم عراق و ايران به ويژه قم وجود دارد و تعداد زيادي از شهروندان عراقي نيز در قم سكونت دارند.
شهردار قم با بيان اينكه آماده تعامل و همكاري در زمينه فضاي سبز و خدمات شهري و عمراني با شهرداري بغداد هستيم عنوان داشت: از شهردار و معاونان شهردار بغداد دعوت ميكنيم در سفري رسمي به قم، قراردادهاي همكاري در اين زمينه را منعقد كنيم.
وي ادامه داد: اميدواريم سفري خوب و خاطرهآميز به قم داشته باشيد و اين سفر زمينه همكاريها و سفرهاي آينده را فراهم كند.
دلبري با بيان اينكه قم يكي از شهرهاي مهم جمهوري اسلامي ايران است، عنوان داشت: در ايران هشت شهر وجود دارند كه با در نظر گرفتن شاخصهاي مربوطه به عنوان كلانشهر در نظر گرفته ميشوند و قم يكي از آنهاست.
شهردار قم خاطرنشان كرد: وجود بارگاه نوراني كريمه اهل بيت(ع) جزو ويژگيهاي معنوي قم محسوب ميشود ضمن اينكه مسجد مقدس جمكران و بقاع متبركه فراواني هم در قم وجود دارند به همين دليل سالانه حدود ۲۲ ميليون زائر به قم مشرف ميشوند.
وي با بيان اينكه بزرگترين حوزه علميه جهان اسلام هم در قم مستقر است گفت: از بيش از ۱۱۰ كشور جهان طلابي در اين حوزه و جامعه المصطفي مشغول تحصيل هستند.
قم يكي از شهرهاي مهم جهان اسلام است
دلبري اضافه كرد: قم آغازگر نهضت اسلامي به رهبري امام خميني(ره) بوده و همين امر موجب اهميت يافتن بيشتر قم ميشود.
شهردار قم با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب نيز توجه خاصي به قم و جايگاه آن داشته و دارند عنوان داشت: دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به تبعيت از ايشان جايگاه بالاي قم را ميداند و در همين مسير و براي پيشرفت قم گامهايي برداشته است؛ شخص رئيس جمهور فعلي ايران نيز در كسوت روحانيت است و در قم تحصيل كرده است ضمن اينكه رئيس كنوني مجلس ايران نيز نماينده قم است.
وي بيان داشت: رئيس قوه قضائيه كشور ما نيز تربيت يافته قم و مكتب امام صادق(ع) است و در همين شهر تحصيل كرده است؛ در مجموعه ميتوان گفت قم يكي از شهرهاي مهم ايران و جهان اسلام به شمار ميرود.
دلبري با بيان اينكه هم اكنون يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در قم ساكن هستند گفت: روزانه دو ميليون نفر شهروند و زائر در قم تردد ميكنند.
شهردار قم خاطرنشان كرد: در مناسبتهاي ملي و مذهبي مانند نيمه شعبان، تاسوعا و عاشورا اين رقم به چهار ميليون نفر هم ميرسد.
وي ادامه داد: از نظر پروژههاي عمراني نيز پيشرفتهاي چشمگيري در قم به ويژه طي چند سال اخير صورت گرفته كه از آن جمله ميتوان به توسعه راههاي مواصلاتي و پروژههاي ترافيكي اشاره كرد.
دلبري افزود: قم تنها شهري است كه در ايران داراي خطوط ريلي مترو و مونوريل است؛ از ديگر پروژههاي عمراني قم ميتوان به بلوارهاي بزرگي مانند پيامبر اعظم(ص) اشاره كرد كه حرم مطهر فاطمه معصومه(س) را به مسجد مقدس جمكران متصل كرده است.
چشمانداز همكاري ميان شهرداري قم و بغداد را مثبت ارزيابي ميكنم
شهردار بغداد نیز در این دیدار گفت: پيشرفتهاي عمراني چشمگيري در قم و ساير شهرهاي ايران حاصل شده و همين امر زمينه همكاري بيشتر ميان شهرداري هاي قم و بغداد را فراهم ميكند.
نعيم الكعبي اظهار داشت: ما به دعوت رسمي آقاي قاليباف شهردار تهران به ايران سفر كرده ايم و طي ديداري كه با وي و بازديد از شهر تهران داشتيم، در راستاي همكاريهاي طرفين مباحثي را مطرح كرديم.
وی با بيان اينكه تصميم گرفتيم در ادامه سفر به ايران به زيارت حرم مطهر كريمه اهل بيت(ع) نيز مشرف شويم عنوان داشت: ضروري است كه در راستاي تبادل تجربيات ميان مجموعههاي مديريت شهري، چنين ديدارهايي صورت بگيرد و مصمم هستيم روابط و تعاملات ميان دو شهر قم و بغداد بيشتر شود.
شهردار بغداد ادامه داد: مشتركات زيادي ميان قم و شهر بغداد وجود دارد؛ سالانه زائران زيادي از عراق به ويژه بغداد به ايران و شهر قم سفر ميكنند.
نعيم با بيان اينكه ۱۴ شهرداري زير نظر شهرداري بغداد هستند خاطرنشان كرد: شهرداري كاظمين مهمترين آنهاست كه مرقد دو تن از امامان معصوم(ع) نيز در اين شهر قرار دارد.
شهردار بغداد با اشاره به حضور زائران ايراني فراوان در عراق گفت: همين امر زمينه همكاريهاي بيشتر را نيز فراهم كرده است.
وي اظهار كرد: پيشرفتهاي عمراني زيادي در قم حاصل شده و ساختمانها و ابنيه خدماتي در قم بسيار فراوان هستند و خدمات خوبي به مردم ارائه ميدهند.
وي افزود: تمايل داشتيم مدت بيشتري در قم بمانيم و از طرحهاي عمراني بازديد كنيم؛ هيئت متخصصي در اين زمينه به همراه بنده در اين سفر حاضر هستند تا در اين موارد به گفتگو بپردازيم.
شهردار بغداد با بيان اينكه چشماندازهاي همكاري زيادي ميان شهرداريهاي قم و تهران با بغداد وجود دارد عنوان داشت: از اينكه شهرداري قم و مجموعه مديريت شهري ميزبان شايستهاي براي ما بودند تشكر ميكنم و اعلام ميكنيم آماده ميزباني از هيئتي از شهرداري قم هستيم.
نظر شما