کشف اولین فسیلهای دایناسوری در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه آپسالا طی بیانیه ای اعلام کردند: مهره های دم یک دایناسور بزرگ شبیه برونتوسور به همراه دندانهای یک دایناسور گوشتخوار اولین فسیلهای دایناسورهایی هستند که از عربستان سعودی کشف شده است.

این فسیلها در بخش شمال غربی عربستان در امتدال ساحل دریای سرخ کشف شده است که درحال حاضر یک صحرای خشک است. این منطقه زمانی ساحلی بوده است که این دایناسورها و خزندگان باستانی دریایی در آن می زیستند.

وقتی که این دایناسورها زنده بودند، سرزمین عربستان تا حد زیادی زیر آب بوده است و حاشیه شمال غربی ساحلی قاره آفریقا را تشکیل می داده است.

یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی گفت: کشف فسیل دایناسورها در شبه جزیره عربستان سعودی بسیار نادر است و تاکنون تعداد بسیار معدودی از تکه های استخوان در این منطقه کشف شده است.

دانشمندان سوئد، استرالیا و عربستان در این تحقیقات حفاریهایی را زیر نظر سازمان ملی جغرافیای عربستان انجام دادند.

تام ریچ از موزه ویکتوریا در استرالیا گفت: کشف بقایای دایناسورها از شبه جزیره عربستان و سایر بخشهای شرقی دریای مدیترانه بسیار نادر است و علت اصلی آن این است که در عصر دایناسورها به ندرت سنگها در مسیر رودخانه ها و جریانهای آبی رسوب کرده اند.

این دندانها و استخوانهای کشف شده تقریبا 72 میلیون سال قدمت دارند.

براساس اظهارات این محققان، این اکتشاف نه تنها به علت یافت بقایای دایناسورها مهم است بلکه اهمیت آن از این جهت است که ما می توانیم این دایناسورها را شناسایی کنیم. در حقیقت این نخستین نمونه های قابل طبقه بندی علمی است که از شبه جزیره عربستان کشف شده است.