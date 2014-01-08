به گزارش خبرنگار مهر، حسين مجتبوي ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اساتید بسیجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گناباد اظهار داشت: جایگاه بسیج در جامعه اسلامی جايگاه والايي است كه به عنوان یک نهاد خودجوش، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقشي بي بديل در جامعه دارد.

وي افزود: با توجه به تاکید بنیانگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و منویات مقام معظم رهبری، در شرایط کنونی و ویژه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منطقه، بسیج می تواند نقش مهمی ایفا کند.

وی به نقش دانشگاه ها و تاثیر آن بر جامعه و قشر جوان اشاره کرد و افزود: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر قشر تحصیل کرده می توانند اثرگذار باشند و در اين راستا فعال کردن بیش از پیش بسیج اساتید از اولویت ها است که باید بدان توجه شود.

مجتبوی در ادامه به فعالیت های مخرب و جنگ نرم دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: امروزه بیش از ده ها سایت، ماهواره ها، آژانس های خبری و مراکز اطلاع رسانی با تولید و پخش برنامه های تبلیغاتی و مخرب به فکر ضربه زدن به انقلاب اسلامی و آرمان های آن و قشر جوان ایران اسلامی هستند، لذا در این شرایط مسولیت دانشگاه هیان بیشتر از قبل است.

وي افزود: دانشگاهيان در جهت شفاف سازی، ارتقای سطح آگاهی های اجتماعی و مقابله با این ترفندها بايد گام های موثری بردارند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد تصريح كرد: همدلی، هم فکری، هم افزایی و وحدت کلمه اساتید و مدرسان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در این زمینه نقش مهمي دارد.

مجتبوي گفت: با متمرکز شدن بر فعالیت های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، این اهداف دست یافتنی خواهد بود.

در مراسم دکتر حسین نجاری رئیس موسسه آموزش عالی پارس رضوی به عنوان نائب رئیس شورای بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گناباد انتخاب شد.