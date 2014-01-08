به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به واقعه 19 دی اظهار داشت: سالروز واقعه خونین قیام مردم قم در 19دی سال 1356 روز ماندگار در نهضت امام(ره) و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به جزئیات قیام خونین 19 دی افزود: قیام مردم قم و روحانیون به جهت درج مقاله‌ای توهین آمیز در روزنامه اطلاعات؛ با تحصن در بیوت مراجع تقلید آغاز شد.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) ادامه داد: مردم قم به خوبی از امتحان بزرگ انقلاب سربلند برآمدند، همانطوری که امام صادق(ع) در روایتی به اهل قم سلام می‌دهند.

وی با اشاره به آیه قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى خاطرنشان کرد: امام راحل در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود با محور قرار دادن این آیه شریفه قیام خود را آغاز کردند.

آیت الله نوری همدانی قیام نوزده دی را تجلی اراده ملی دانست و گفت: 19 دی ماه تجلی اراده ملی در نهضت انقلاب اسلامی و بصیرت مردم قم در شکل گیری انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به نقش دیگر مراجع در پیروزی و شکل گیری انقلاب اسلامی ابراز کرد: مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نیز در راه انقلاب تلاش بسیاری داشتند، ایشان با وجود جایگاه برجسته‌ای که داشتند مسائل و سؤالات سیاسی را به حضرت امام(ره) ارجاع می‌دادند و حضرت امام(ره) نیز در آمدن ایشان به شهر مقدس قم نقش اساسی را ایفا کردند و همواره به آن عالم و مرجع بزرگ احترام می‌گذاشتند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله نوری همدانی با اشاره به تاکیدات حضرت امام(ره) مبنی بر لزوم توجه به دو مقوله فرهنگ و جهاد، یادآور شد: ما به عنوان طلاب حوزه علمیه باید همواره به دو بال فرهنگ و جهاد مجهز باشیم.

